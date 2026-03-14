U parku pronašli kantu za smeće, u njoj bilo tijelo muškarca

U Koventriju engleskom gradu koji se nalazi 30 kilometara od Birminghama, u kanti za smeće pronađeno je tijelo muškarca, izvijestila je policija.

Mrtvog muškarca otkrio je građanin u petak oko 17 sati u parku Cash's Park. Žrtva, za koju se procjenjuje da je u dobi između 40 i 50 godina, još nije identificirana.

Policija sumnja da je muškarca udarilo vozilo

Policija Vest Midlandsa vjeruje da je muškarca možda udarilo vozilo prije nego što je njegovo tijelo premješteno u park. Policajci su i dalje na mjestu događaja gdje se nastavlja istraga, javljaju mediji.

U suradnji s gradskim vlastima pokušavaju utvrditi odakle je donesena kanta za smeće sa zelenim poklopcem u kojoj je tijelo pronađeno.

Apel javnosti

"Hitno tražimo da nam se javi svatko tko sumnja da je jučer automobilom možda udario pješaka. Također, pozivamo sve koji su primijetili promjenu u ponašanju kod poznanika koji vozi ili su uočili oštećenje na nečijem vozilu da nas kontaktiraju", izjavio je glavni detektivski inspektor Phil Poole.

"Ključno je da što prije pronađemo tu osobu kako bismo čuli njezinu stranu priče", dodao je.

"Također molimo da nam se jave građani s tog područja kojima je možda ukradena kanta za smeće sa zelenim poklopcem", dodao je.

Policija poziva i sve koji imaju snimke s nadzornih ili automobilskih kamera iz tog područja da se jave.