Iran: Američki sigurnosni kišobran pun rupa, mole čak i Kinu da im pomogne oko Hormuškog moreuza

Ministar vanjskih poslova Irana Abas Araghči komentirao je izjave američkog rukovodstva o blokadi Hormuškog moreuza i naveo kako je ovaj prolaz blokiran samo za izraelske i američke brodove. Tokom intervjua za MS Now, Araghchi je rekao kako je Iran uspostavio jasna pravila kada je riječ o prolazu kroz Hormuški moreuz.

- Hormuški moreuz je otvoren. Zatvoren je samo za tankere i brodove koji pripadaju našim neprijateljima, onima koji nas napadaju i njihove saveznike. Drugi mogu slobodno proći. Naravno, mnogi od njih radije to ne čine zbog svojih sigurnosnih razloga. Ovo nema nikakve veze s nama - kazao je šef iranske diplomatije.

Nešto kasnije Araghči se oglasio i na društvenoj mreži X te je rekao kako je američki sigurnosni kišobran pun rupa.

- Pokazalo se da je američki sigurnosni kišobran pun rupa i da priziva, a ne odvraća, probleme. SAD sada mole druge, čak i Kinu, da im pomognu da Hormuz učine sigurnim. Iran poziva bratske susjede da protjeraju strane agresore, posebno jer im je jedina briga Izrael - naveo je Aragči.