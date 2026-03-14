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GEOPOLITIKA

Iran: Američki sigurnosni kišobran pun rupa, mole čak i Kinu da im pomogne oko Hormuškog moreuza

Ministar vanjskih poslova upozorio na moguće napade ako bude ugrožena energetska infrastruktura

Abas Aragči. AP

B. A.

14.3.2026

Ministar vanjskih poslova Irana Abas Araghči komentirao je izjave američkog rukovodstva o blokadi Hormuškog moreuza i naveo kako je ovaj prolaz blokiran samo za izraelske i američke brodove. Tokom intervjua za MS Now, Araghchi je rekao kako je Iran uspostavio jasna pravila kada je riječ o prolazu kroz Hormuški moreuz.

- Hormuški moreuz je otvoren. Zatvoren je samo za tankere i brodove koji pripadaju našim neprijateljima, onima koji nas napadaju i njihove saveznike. Drugi mogu slobodno proći. Naravno, mnogi od njih radije to ne čine zbog svojih sigurnosnih razloga. Ovo nema nikakve veze s nama - kazao je šef iranske diplomatije.

Nešto kasnije Araghči se oglasio i na društvenoj mreži X te je rekao kako je američki sigurnosni kišobran pun rupa.

- Pokazalo se da je američki sigurnosni kišobran pun rupa i da priziva, a ne odvraća, probleme. SAD sada mole druge, čak i Kinu, da im pomognu da Hormuz učine sigurnim. Iran poziva bratske susjede da protjeraju strane agresore, posebno jer im je jedina briga Izrael - naveo je Aragči.

# IRAN
# RATNI SUKOBI
# BLISKI ISTOK
# ABAS ARAGČI
# HORMUŠKI TJESNAC
# NEPRIJATELJSKI BRODOVI
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