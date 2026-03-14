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BEZBJEDNOST

SAD pozvao svoje državljane da odmah napuste Irak

Američkim državljanima koji odluče ostati u Iraku savjetujemo da preispitaju svoju odluku, naveli su iz ambasade

Arhiv

B. A.

14.3.2026

Američka ambasada u Bagdadu pozvalo je američke državljane da odmah napuste Irak nakon sinošnjeg napada na zgradu ambasade.

- Američkim državljanima koji odluče ostati u Iraku savjetujemo da preispitaju svoju odluku s obzirom na značajnu prijetnju koju predstavljaju terorističke milicije povezane s Iranom - naveli su iz ambasade.

Dodali su da pomno prate razvoj situacije i da će objavljivati nove informacije kako bi građani mogli donositi odluke o svojoj sigurnosti.

Ambasada je također istakla da su SAD spremne pomoći državljanima koji žele napustiti zemlju, pružajući najnovije informacije o dostupnim opcijama odlaska.

# IRAK
# SAD
# AMBASADA
# BAGDAD
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