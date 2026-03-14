Ivo Josipović: Postoji rizik od trećeg svjetskog rata

Bivši predsjednici Hrvatske i Srbije, Ivo Josipović i Boris Tadić, oštro su kritizirali američko-izraelski rat protiv Irana, ocijenivši ga produbljivanjem globalne krize započete ruskom invazijom na Ukrajinu 2022. godine. Svoja stajališta iznijeli su na Globalnom forumu u glavnom gradu Azerbajdžana, Bakuu, koji je završio panelom o ponovnom uspostavljanju međunarodnog poretka.

Boris Tadić je upozorio da sukob u Iranu otvara novu krizu i uvlači još jednu velesilu u ratni sukob.

- Rat u Iranu pokreće novu krizu nakon Ukrajine, uključujući još jednu veliku silu u ratu - izjavio je Tadić.

Bombardovanje Srbije



Podsjetio je i na bombardovanje Srbije 1999. godine pod vodstvom SAD-a, koje je provedeno bez rezolucije UN-a. Tadić je naglasio da kada velesile interveniraju u drugim suverenim državama, to stvara katastrofalne posljedice. Kao rješenje vidi jačanje uloge Ujedinjenih naroda i multilateralnih institucija.

Ivo Josipović izrazio je bojazan od daljnje eskalacije sukoba koja bi mogla imati globalne posljedice.

- Stvari poput nafte, energenata i hrane, kao i velik broj ljudi koji bježe pred ratom, uzrokuju dodatne probleme. To je golem humanitarni problem - rekao je Josipović.

Bivši hrvatski predsjednik ističe da sukobi imaju tendenciju stvaranja novih konflikata kada su upletene supersile poput Rusije, Kine i drugih, te se zbog toga boji da bi scenario mogao eskalirati u treći svjetski rat.

- Zato se doista bojim da je mogući scenarij i svjetski rat - kazao je Josipović za Euronews.