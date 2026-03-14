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ABAS ARAGČI

Iranski šef diplomatije negirao da je novi ajatolah ranjen: Redovno obavlja dužnosti, sistem stabilan

Treba naglasiti da je Aragči negirao i da je bivši ajatolah Ali Hamnei ubijen

Abas Aragči. AP

S. S.

14.3.2026

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči negirao je izjave američkih zvaničnika da je novi ajatolah Modžtaba Hamnei ranjen.

Poručio je da redovno obavlja svoje dužnosti, da je politički sistem zemlje stabilan i ukorijenjen u društvu.

Arakči je u intervjuu za američki MS Now (bivši MSBNC) odbacio tvrdnje američkog ministra odbrane Pita Hegseta da je Hamnei ranjen, teško povrijeđen i "vjerovatno unakažen".

- Oni iznose mnogo takvih tvrdnji. Jučer su, naprimjer, govorili da su svi iranski zvaničnici u bunkerima. Istovremeno je cijeli svijet mogao da vidi našeg predsjednika, predsjednika parlamenta, sekretara Savjeta za nacionalnu bezbjednost i druge zvaničnike na ulicama među građanima koji su demonstrirali - rekao je Aragči.

Treba naglasiti da je Aragči negirao i da je bivši ajatolah Ali Hamnei ubijen.

# IRAN
# MOJTABA KHAMENEI
# ABBAS ARAGHCHI
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