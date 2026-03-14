Mirovni plan Francuske: Liban mora priznati Izrael i razoružati Hezbolah, a Izrael se mora povući s područja koja su zauzeli

Nakon što su se pojavile informacije da bi Liban i Izrael mogli započeti mirovne pregovore uz posredovanje Francuske, list Axios objavio je detalje francuskog mirovnog plana. Prema njihovim saznanjima, francuska vlada sastavila je prijedlog za okončanje rata u Libanu koji bi od libanske vlade zahtijevao da preduzme do sada neviđen korak – priznanje Izraela, naveli su tri izvora upoznata s detaljima.

Izrael i Sjedinjene Američke Države trenutno razmatraju ovaj prijedlog. Axios ističe da bi francuski okvir mogao pomoći u deeskalaciji sukoba, spriječiti dugotrajnu izraelsku okupaciju južnog Libana, povećati međunarodni pritisak na razoružanje Hezbolaha i otvoriti vrata historijskom mirovnom sporazumu. Libanska vlada prihvatila je plan kao osnovu za mirovne pregovore, duboko zabrinuta da bi obnovljeni rat, izazvan raketnim napadima Hezbolaha na Izrael, mogao uništiti zemlju.

Mjesec dana

Prema prijedlogu Francuske, Izrael i Liban započeli bi pregovore uz podršku SAD i Francuske, fokusirane na političku deklaraciju koja bi se trebala dogovoriti u roku od mjesec dana. Pregovori bi počeli na nivou visokih diplomata, a potom bi prešli na lidere dviju zemalja. Francuski zvaničnici predlažu da se razgovori održe u Parizu.

Predložena deklaracija obuhvatala bi početno priznanje Izraela od strane Libana, kao i obavezu libanske vlade da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Izraela. Obje strane bi potvrdile predanost Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a 1701, koja je okončala rat 2006. godine, kao i sporazumu o prekidu vatre iz 2024. godine.

Liban bi se obavezao da spriječi napade na Izrael s vlastite teritorije te da provede plan za razoružanje Hezbolaha i zabranu njegovih vojnih aktivnosti. Francuski plan predviđa preraspoređivanje libanskih oružanih snaga južno od rijeke Litani, dok bi se Izrael u roku od mjesec dana povukao s teritorija koje je zauzeo od početka trenutnog sukoba.

Izrael i Liban obavezali bi se koristiti mehanizam za praćenje pod vodstvom SAD kako bi se suočili s kršenjima primirja i neposrednim prijetnjama. Mirovnjaci UNIFIL-a nadgledali bi razoružanje Hezbolaha južno od rijeke Litani, dok bi koalicija zemalja s mandatima Vijeća sigurnosti UN-a nadgledala razoružanje u ostatku Libana.

Trajni sporazum

Plan zahtijeva da Liban izrazi spremnost za pregovore o trajnom sporazumu o nenapadanju s Izraelom, koji bi bio potpisan u roku od dva mjeseca i formalno okončao ratno stanje između dvije zemlje, koje traje od osnivanja Izraela. Sporazum bi obavezao obje strane na mirno rješavanje sporova i uspostavljanje sigurnosnih aranžmana. Nakon potpisivanja, Izrael bi se povukao sa pet pozicija u južnom Libanu koje IDF kontrolira od novembra 2024. godine.

Posljednja faza francuskog plana predviđa demarkaciju granica između Izraela i Libana, te između Libana i Sirije, s ciljem da bude završena do kraja 2026. godine.

Inače, Liban je bivša kolonija Francuske, pa je to razlog posebnog interesovanja Pariza za ovu državu. Oni su kroz prošlost bili i jedan od najvećih investitora u tu državu.