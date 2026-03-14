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OGLASIO SE IDF

Izrael: Ubili smo još dva visoka zvaničnika iranskog zapovjedništva, bili su direktno podređeni ajatolahu

Navode da je riječ o zvaničnicima Katam al-Anbija, Zapovjedništva za hitne slučajeve

Ubijena dva zvaničnika. IDF

S. S.

14.3.2026

Izraelska vojska je objavila da se u zračnom napadu na Teheran ubili još dva visoka zvaničnika.

Navode da je riječ o zvaničnicima Katam al-Anbija, Zapovjedništva za hitne slučajeve.

Glasnogovornik IDF-a Avičaj Adrae je istakao da je riječ o Abdulahu Džalaliju-Nasabu i Amiru Šarijatu, koji su opisani kao visoki dužnosnici obavještajnog ogranka tog zapovjedništva.

- Ratno zrakoplovstvo napalo je jučer u Teheranu i eliminiralo Abdulaha Džalali-Nasaba i Amira Šarijata, obojicu visokih dužnosnika u obavještajnom aparatu pridruženom Katam al-Anbija Zapovjedništvu za hitne slučajeve, koje je direktno podređeno vrhovnom vođi - napisao je.

Glasnogovrnik je pojasnio da je napad uslijedio nakon ranijeg ubistva Saleha Asadija, zvaničnika obavještajne jedinice.

# IZRAEL
# IRAN
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