Pezeškijan: Iran funkcionira normalno uprkos ratu sa SAD i Izraelom

Predsjednik Irana Masud Pezeškijan naveo je da ta država funkcioniše normalno zahvaljujući naporima zvaničnika, uprkos sukobu sa SAD i Izraelom.

- Prošlo je petnaest dana od nametnutog i nepravednog rata i uprkos transportu, komunikaciji i drugim izazovima, zahvaljujući našim kolegama u vladi, nije došlo do ozbiljnih poremećaja u pružanju usluga iranskom narodu - istakao je.

Naveo je da izražava uvjerenje da će s "plemenitim ljudima Irana" biti prevaziđene ratne nedaće i obnovljeno sve štu su Izrael i SAD uništili, kao i da će biti "bolje nego ikada ranije".