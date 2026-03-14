Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREDSJEDNIK DRŽAVE

Pezeškijan: Iran funkcionira normalno uprkos ratu sa SAD i Izraelom

Prošlo je petnaest dana od nametnutog i nepravednog rata i uprkos transportu, komunikaciji i drugim izazovima, zahvaljujući našim kolegama u vladi, nije došlo do ozbiljnih poremećaja u pružanju usluga iranskom narodu, rekao je

Masud Pezeškijan. AP Photo / Vahid Salemi

S. S.

14.3.2026

Predsjednik Irana Masud Pezeškijan naveo je da ta država funkcioniše normalno zahvaljujući naporima zvaničnika, uprkos sukobu sa SAD i Izraelom.

- Prošlo je petnaest dana od nametnutog i nepravednog rata i uprkos transportu, komunikaciji i drugim izazovima, zahvaljujući našim kolegama u vladi, nije došlo do ozbiljnih poremećaja u pružanju usluga iranskom narodu - istakao je.

Naveo je da izražava uvjerenje da će s "plemenitim ljudima Irana" biti prevaziđene ratne nedaće i obnovljeno sve štu su Izrael i SAD uništili, kao i da će biti "bolje nego ikada ranije".

# IRAN
# MASOUD PEZESHKIAN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (11)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.