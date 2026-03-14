Zelenski: Zna se ko je Iranu dao bespilotne letjelice, to nije velika tajna

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je za CNN da je Rusija Iranu isporučila bespilotne letjelice koje su kasnije korištene u napadima na američke vojne baze na Bliskom istoku.

Zelenski je naveo da je riječ o dronovima tipa Šahed te da Rusija koristi iranske licence za njihovu proizvodnju. Prema njegovim riječima, Rusija je proizvela veliki broj tih letjelica i potom ih predala Iranu.

– Imam sto posto potvrđene informacije da je iranski režim koristio te dronove protiv američkih baza na Bliskom istoku, u zemljama koje graniče s Iranom. Vidjeli smo obavještajne podatke koji su podijeljeni s nama – rekao je Zelenski.

Dodao je da dronovi sadrže ruske komponente te da, prema informacijama ukrajinskih obavještajnih službi, Rusija i Iran razmjenjuju podatke i međusobno sarađuju.

– Moji obavještajci kažu da, ako Evropa i Sjedinjene Američke Države mogu pomoći Ukrajini obavještajnim podacima u ratu protiv Rusije, onda Rusija može pomoći Iranu. Tako razmišljaju u Moskvi. To se zaista dešava i nije nikakva tajna – istakao je Zelenski.

Ove tvrdnje dolaze u trenutku kada su dronovi Šahed, koje je dizajnirao Iran, a koje Rusija masovno proizvodi za potrebe rata u Ukrajini, počeli neočekivano uspješno probijati zračnu odbranu država u području Perzijskog zaljeva.