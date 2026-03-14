CNN: Tramp možda neće moći okončati rat koji je započeo s Iranom, čak i da to želi

Rat koji je „dobijen“, ali „još nije završen“. „Izlet“ koji zahtijeva „bezuslovnu kapitulaciju“ Irana. Ovi retorički čvorovi predsjednika Donalda Trampa dobro se uklapaju u njegov stil diktiranja američke informativne agende, ali nailaze na tvrdu realnost ratovanja kada se suoče sa surovom stvarnošću sukoba, piše u analizi CNN-a.

„Pobjeda“ u ratu nije kao u sportu: rezultat ne proglašava pobjednika nakon unaprijed određenog trajanja. Hvalisanje i videosnimci u stilu videoigara koje američka vlada objavljuje dok vodi napad na Iran prikrivaju izuzetnu ozbiljnost trenutka: koliko daleko Amerikanci moraju ići, ne samo da bi mogli reći „pobijedili smo“, kao što je Tramp izjavio u Kentakiju, već i da bi Iran natjerali da se ponaša kao da je zaista poražen?

Tramp je sada upao u najstariju zamku modernog ratovanja, prenosi CNN – uvjerenje da će brza, hirurški precizna vojna operacija donijeti brze i trajne političke rezultate. Sovjeti su to pokušali u Avganistanu, Sjedinjene Američke Države u Iraku 2003. godine, a Vladimir Putin u Ukrajini – gdje rat još traje.

Veća motivacija

Kakvu god silu vojska primijenila ili ne uspjela primijeniti na početku, ljudi koji su napadnuti imaju veću motivaciju da brane svoju zemlju i svoje domove.

Bijela kuća je možda u sve ovo ušla prebrzo, iskoristivši priliku za udar na vrh vlasti koju je pružila izraelska obavještajna služba. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ima drugačije regionalne ciljeve, a dugotrajno američko učešće u ratu protiv Irana uklapa se u njegovu viziju Irana koji je stalno destabiliziran i više ne predstavlja prijetnju. Ipak, smrt vrhovnog vođe Alija Hamneija 28. februara stvorila je gotovo isto toliko problema koliko ih je riješila.

Ne postoji neka „Delsi Rodrigez“ koja čeka u pozadini da je Tramp postavi na vlast, kao što je bio slučaj kada su američke snage pokušale smijeniti predsjednika Nikolasa Madura. Umjesto toga, iranski tvrdolinijaši popunili su vakuum imenovanjem Hameneijevog sina, Modžtabe Hamneija, upravo čovjeka za kojeg je Tramp javno rekao da ga ne želi na vlasti.

Nije jasno da li je Modžtaba u dovoljno dobrom zdravstvenom stanju da snimi videosnimak u kojem objavljuje svoje vođstvo, iako je ono što su iranski državni mediji nazvali njegovom prvom porukom otkako je postao vrhovni vođa pročitano u programu.

Međutim, potpuno je jasno da Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) traži krvavu osvetu zbog nemilosrdnih atentata na svoje komandante – baš kao što bi se moglo očekivati da bi američke trupe reagirale kada bi bili ubijeni Tramp, Združeni generalštab i veliki dio američke obavještajne zajednice.

Taj bijes otežava Trampove neposredne izglede za završetak rata. Iran je za samo 13 dana pretvorio sukob u test izdržljivosti koji, čini se, uspijeva izdržati.

Sjedinjene Američke Države mogu bombardovati mjesecima, ali ne bez iscrpljivanja svojih ključnih zaliha municije i suočavanja s većom političkom štetom pred novembarske međuizbore, kao i s rizikom od većih američkih žrtava.

Iran će nastaviti gubiti lansere, baze dronova, osoblje i infrastrukturu, ali će vjerovatno opstati dovoljno dugo da njegove snage nikada ne budu prisiljene stati i pasti na koljena. Vođe IRGC-a godinama su se pripremale za ovaj trenutak – to je njihov poziv. Možda će im ponestati bombi, dronova ili čak ljudi, ali ne i motivacije. To je lekcija iz Iraka i Avganistana.

Iran je podijeljen kada je riječ o podršci režimu. Ipak, zračno bombardovanje često stvara neobična savezništva među onima koji su bombardovani. Kratkoročna ideja da bi dovoljno preciznih udara moglo potaknuti široki narodni ustanak u Iranu polako se pokazuje kao zabluda. Demokratija i promjena režima sada su tek udaljena želja u Trampovim planovima dok traži način da završi rat.

Umjesto toga, sve više dolaze do izražaja ograničenja američke zračne moći. Ona može oslabiti režime u pogledu njihovih sposobnosti ili lidera, ali u slučaju Irana još nije uspjela natjerati režim da promijeni svoje metode niti da dovede do promjene vlasti. Vremenom će baraž vjerovatno postajati manje efikasan, ali potencijalno smrtonosniji za civile, jer će preostale mete biti sve više isprepletene s civilnim životom.

Upornost se ne može smatrati pobjedom

Za Iran je odnos rizika i koristi drugačiji. Teheran može ometati i napadati brodove u Hormuškom moreuzu, držati cijenu nafte iznad 100 dolara i tako prisiliti globalnu ekonomiju da reaguje – nešto što je Tramp, prema kritičarima, morao predvidjeti. Iranski raketni napadi možda će postajati rjeđi, ali sama njihova upornost može se smatrati pobjedom.

Sada kada Tramp svakodnevno govori o završetku rata i pobjedi, previše je jasno da želi okončati sukob što prije. Disciplina u porukama važna je u ratu, a on je neprijatelju jasno stavio do znanja da želi izaći iz ovog sukoba.

Tako je za iranski režim put do pobjede – ili barem izbjegavanja poraza – iznenada postao jasan, iako dug: potrebno je samo preživjeti. Tramp ili Izrael možda mogu ubiti još jednog Hamneija, ali bi tada iranska odlučnost vjerovatno bila još teže slomljena. Amerikanci su u Avganistanu naučili da su noćni napadi na talibansko vođstvo zapravo otežali završetak rata, jer su ostavljali ogorčene i osvetoljubive nasljednike ubijenih vođa.

Ipak, ovo zasad nije „vječni rat“. Traje tek dvije sedmice. Vjerovatnije je da će tiha diplomatija ili jednostavno iscrpljenost dovesti do smirivanja nasilja u narednim sedmicama, na način da obje strane mogu proglasiti pobjedu.

Nakon toga iranski režim će se ponovo izgraditi – vjerovatno još tvrđi, nasilniji i brutalniji. Njegovi članovi će znati da sva moć američke vojske može ubiti njihovog vrhovnog vođu i uništiti njihovu vojsku, ali ipak ne može srušiti njihovu nepopularnu vlast. To bi za njih bio veliki psihološki trijumf. Rusija i Kina će im, gotovo sigurno, pomoći da se ponovo stabiliziraju – ne kao prije, ali dovoljno da ostanu opasan protivnik.

Sjedinjene Američke Države će vjerovatno morati razmotriti novi napad u budućnosti kako bi oslabile obnovljeni Teheran. Mogu se suočiti i s dilemama sličnim onima koje Evropa sada ima s Ukrajinom. Rusija provocira evropske saveznike Ukrajine asimetričnim ratovanjem – sabotažama i cyber napadima – pokušavajući izazvati širi sukob, a istovremeno im nameće troškove.

Sličan obrazac

Iran bi mogao usvojiti sličan obrazac: provocirati SAD dovoljno često da se pokaže njihova nemoć da ga obuzdaju, ali ne toliko da ponovo izazove otvoreni rat.

Najozbiljnija odluka koju bilo koji američki predsjednik može donijeti jeste poslati svoje vojnike u rat. Tramp nije jedini koji se s tim suočio. Džordž V. Buš to je učinio – i to dva puta. Barak Obama vjerovao je da može pobijediti u Avganistanu ako uloži još malo napora, dok je haotično povlačenje Džozefa Bajdena pokazalo koliko su Sjedinjene Države pogrešno procijenile vlastite neuspjehe tamo.

Tramp je proglasio pobjedu nakon samo 12 dana – pobjedu koju još nije zaslužio niti je njegov protivnik priznao. Sada se suočava s gotovo nemogućim zadatkom: pomiriti svoju snažnu potrebu da izgleda kao pobjednik s jednako snažnom odlučnošću Irana da nikada ne prizna poraz. Iscrpljivanje se nastavlja…