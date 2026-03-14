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PONTINA

Poznat uzrok nesreće u Italiji u kojoj je preminuo državljanin BiH

Udar je bio direktan i silovit da nijednom od vozača nije bilo spasa

Saobraćajna nesreća. Screenshot/latinaoggi.eu

S. S.

14.3.2026

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jučer, desila na italijanskom državnom putu Pontina, život su izgubili vozač kamiona Antonio Esposito i R.M. (50), državljanin Bosne i Hercegovine. Teže je povrijeđen i suvozač stradalog R.M.

Kako su danas prenijeli italijanski mediji uzrok nesreće su najvjerovatnije zdravstveni problemi Antonia Esposita, usljed kojih je on izgubio kontrolu nad vozilom. U tom momentu on je probio zaštitnu ogradu i prešao u suprotnu traku, gdje direktno udara u Mercedes vito i još dva automobila, koja su se kretala iz suprotnog pravca.

Za volanom minivana bio je državljanin Bosne i Hercegovine, R.M., a njegov 40-godišnji suvozač je teško povrijeđen i u kritičnom stanju prebačen u bolnicu.

Prema rekonstrukciji događaja, vozač kamiona se kretao ka Rimu dok se državljanin BiH kretao u pravcu mjesta Latina. Udar je bio direktan i silovit da nijednom od vozača nije bilo spasa. Nakon ovog prvog udara, došlo je i do lančanog sudara u kojem su oštećena još dva automobila.

Na mjestu nesreće intervenisali su i vatrogasci iz stanice Viale Europa, radnici Anasa koji su obezbijedili područje, kao i pripadnici saobraćajne policije iz Aprilije, koji su obavili uviđaj.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# ITALIJA
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