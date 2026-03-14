Iznenadili SAD: Ova evropska zemlja donijela šokantnu odluku oko rata u Iranu

Vlada Švicarske odbila je dva zahtjeva Sjedinjenih Američkih Država za prelet vojnih izviđačkih aviona iznad švicarske teritorije, pozivajući se na pravila neutralnosti u kontekstu rata između SAD-a, Izraela i Irana. Odluku je danas saopćilo Savezno vijeće Švicarske.

Kako se navodi u saopćenju vlade u Bernu, razmatrano je više zahtjeva za prelet američkih vojnih i državnih vazduhoplova te je odlučeno da se odbiju dva zahtjeva za prelet izviđačkih aviona planiranih za 15. mart. Istovremeno je odobren jedan let nakon završetka održavanja, planiran za 17. mart, kao i dva zahtjeva za prelet transportnih aviona 15. marta.

Za SAD i dalje važi godišnja dozvola za jasno definirane državne letjelice, no ona ne obuhvata letove koji bi predstavljali vojnu podršku u ratu.

U saopćenju se ističe da „pravo neutralnosti zabranjuje prelete strana u sukobu koji imaju vojnu svrhu". Zahtjeve za prelet vojnih i državnih aviona SAD razmatra Savezna kancelarija za civilno vazduhoplovstvo, u konzultaciji s ministarstvima vanjskih poslova, odbrane i ekonomije.

Dozvoljeni su humanitarni i medicinski letovi, uključujući transport ranjenih, kao i preleti koji nisu povezani s ratnim dejstvima. Švicarska je zaključila da se od 28. februara 2026. godine između SAD-a i Izraela s jedne strane, i Irana s druge, vodi rat, zbog čega se primjenjuju pravila švicarskog neutralnog statusa.