Trampov predsjednik Komisije za komunikacije zaprijetio medijima oduzimanjem dozvola: "Žele da izgubimo rat s Iranom"

Predsjednik američke Savezne komisije za komunikacije (FCC) Brendan Kar zaprijetio je medijskim kućama mogućim oduzimanjem dozvola za emitiranje zbog, kako je naveo, promicanja „podvala i iskrivljavanja vijesti“.

Njegovo upozorenje uslijedilo je nakon ponovljenih kritika predsjednika Donalda Trampa i članova njegove administracije na način na koji mediji izvještavaju o sukobu u Iranu, što oni smatraju pristrasnim, nelaskavim ili nedovoljno patriotskim, piše The Guardian.

Kar je u subotu na društvenim mrežama poručio da medijske kuće koje šire „lažne vijesti“ imaju priliku da isprave svoje postupke prije nego što dođe vrijeme za obnovu njihovih dozvola za emitiranje.

– Zakon je jasan. Medijske kuće moraju djelovati u javnom interesu, a ako to ne čine, izgubit će dozvole – naveo je Carr.

Savezna komisija za komunikacije nadzire fiksne i mobilne bežične usluge, televizijsko i radijsko emitiranje, kao i satelitske i druge komunikacijske servise.

Karova objava nadovezala se na poruku Donalda Trampa objavljenu na društvenoj mreži Truth Social, u kojoj je kritikovao ono što je nazvao „obmanjujućim“ izvještavanjem o Iranu.

Pet aviona

– Opet lažni mediji namjerno obmanjuju naslovom o pet aviona tankera koji su navodno srušeni na aerodromu u Saudijskoj Arabiji i više nisu u funkciji – napisao je Tramp.

Posebno je prozvao listove New York Times i Wall Street Journal, tvrdeći da oni "i drugi ‘novinari’ i mediji niskog morala zapravo žele da izgubimo rat". Njihovo izvještavanje opisao je kao „potpuno suprotno stvarnim činjenicama“.

– Oni su zaista bolesni i poremećeni ljudi koji nemaju pojma koliku štetu nanose Sjedinjenim Američkim Državama – dodao je Tramp.

Njegove izjave uslijedile su nakon što je i ministar odbrane Pit Hegset oštro kritikovao način na koji mediji prate sukob.

Hegset je u petak iznio opširnu analizu onoga što je nazvao „lažnim vijestima“ u izvještavanju o američko-izraelskim akcijama u Iranu.

– Neki od vas u medijima jednostavno ne možete stati. Dopustite mi da vam dam nekoliko prijedloga. Ljudi gledaju televiziju, vide natpise i naslove. I sam sam nekada radio u tom poslu i znam da je sve to namjerno sročeno – rekao je Hegseth.

Kao primjer naveo je naslove poput „Rat na Bliskom istoku se intenzivira“, koji su bili popraćeni snimcima civilnih ili energetskih postrojenja pogođenih u iranskim napadima. Umjesto toga, predložio je naslov: „Iran je sve očajniji“.

Hegset se osvrnuo i na preuzimanje matične kompanije CNN-a, Warner Bros Discovery, od strane kompanije Paramount Skydance, u vlasništvu milijardera Lerija Elisona i njegovog sina Dejvida.

– Što prije Dejvid Elison preuzme tu mrežu, to bolje – rekao je Hegseth.

Prošle sedmice, u svom prvom intervjuu kao izvršni direktor Paramounta, Elison je obećao da će podržati uredničku nezavisnost CNN-a, gdje su zaposleni izrazili zabrinutost zbog promjene vlasništva.

– CNN je nevjerovatan brend s izuzetnim timom i apsolutno vjerujemo u nezavisnost koju ti sjajni novinari moraju zadržati. Želimo to podržati i u budućnosti – rekao je Elison.

Povjerenje u medije

U svojoj današnjoj objavi Kar je, bez iznošenja dokaza, ustvrdio da je povjerenje javnosti u tradicionalne medije „na historijski najnižem nivou od svega devet posto“ te da mediji bilježe „katastrofalne rezultate gledanosti“. Time je nagovijestio da bi mogao iskoristiti regulatornu kontrolu nad pristupom eteru, koji se smatra javnim dobrom, kako bi reagovao na takvo stanje, čime se otvara mogućnost novog sukoba između vlade i medijskog sektora.

– Američki narod je televizijskim i radijskim kućama praktično dodijelio milijarde dolara vrijednosti time što im je omogućio besplatan pristup nacionalnom eteru. Ključno je obnoviti povjerenje u medije koji su sami sebi priskrbili etiketu lažnih vijesti – napisao je Kar.

Kar se u svojoj objavi osvrnuo i na ranije pritužbe u vezi s medijskim izvještavanjem tokom izbora 2024. godine, kada su brojni analitičari i mediji predviđali pobjedu demokratskog kandidata, ali je na kraju pobijedio republikanac Tramp.

– Kada politički kandidat uspije ostvariti uvjerljivu izbornu pobjedu uprkos podvalama i iskrivljavanju činjenica, to znači da je nešto duboko pogrešno. To pokazuje da je javnost izgubila vjeru i povjerenje u medije – zaključio je Carr.