Netanjahu zatražio pomoć Zelenskog, stigao je neočekivani odgovor

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) želi razgovarati o iranskim dronovima sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim (Volodymyr Zelensky).

Netanjahu zatražio je razgovor od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, izvještava Ynet. Izrael želi razgovarati o iranskim dronovima i mogućoj saradnji. Kijev ima veliko iskustvo u presretanju takvih dronova, pa Tel Aviv traži konsultacije. Ukrajinski ambasador u Izraelu, Jevhen Kornijčuk, potvrdio je da je zahtjev za poziv proslijeđen. Zbog zauzetih rasporeda lidera, razgovor se još nije održao, ali bi se mogao dogoditi početkom sljedeće sedmice.

Zelenski izjavio je za CNN da je Rusija opskrbila Iran bespilotnim letjelicama koje su potom korištene u napadima na američke vojne baze na Bliskom istoku.

- Rusija je Iranu već dala dronove, Šahede. Rusi koriste iranske licence za proizvodnju Šaheda. Proizveli su mnogo dronova i dali su im ih. Imam 100 posto potvrđene činjenice da ih je iranski režim koristio protiv američkih baza na Bliskom istoku, u Iranu susjednim zemljama. Vidjeli smo obavještajne podatke koji su podijeljeni s nama. Ti dronovi sadrže ruske dijelove. Ukrajinski su mi obavještajci rekli da Rusija i Iran dijele informacije, da Rusi pomažu Irancima. Moji su mi obavještajci rekli i da, ako Evropa i SAD mogu pomoći Ukrajini s prikupljanjem obavještajnih podataka u ratu s Rusijom, onda to znači da Rusija može pomoći Iranu. To Rusi misle. To se događa i to nije velika tajna - kazao je Zelenski.

Ove tvrdnje dolaze u trenutku kada su dronovi Šahed, koje je dizajnirao Iran, a Moskva masovno proizvodi za potrebe rata u Ukrajini, neočekivano uspješno počeli probijati zračne odbrane zaljevskih država.