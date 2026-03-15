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PREMIJER RAZMATRA

Britanija bi mogla poslati hiljade dronova na Bliski istok

Prema izvještaju, cilj je procijeniti da li bi se ovaj sistem mogao rasporediti kako bi se suprotstavio potencijalnim prijetnjama na Bliskom istoku

Kir Starmer. AP

A. O.

15.3.2026

Britanski premijer Kir Starmer (Keir Starmer) razmatra mogućnost slanja hiljada dronova presretača na Bliski istok, objavio je The Telegraph.

Kako se navodi, vojni zvaničnici analiziraju može li se sistem presretača protiv dronova Octopus, koji se u Velikoj Britaniji proizvodi za potrebe Ukrajine u borbi protiv Rusije, koristiti i za jačanje britanske odbrane od iranskih dronova Šahed (Shahed).

Prema izvještaju, cilj je procijeniti da li bi se ovaj sistem mogao rasporediti kako bi se suprotstavio potencijalnim prijetnjama na Bliskom istoku.

Reuters nije mogao odmah nezavisno potvrditi ove navode.

# BLISKI ISTOK
# VELIKA BRITANIJA
# KEIR STARMER
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