Pentagon objavio imena šest članova posade poginulih u padu vojnog aviona u Iraku

Američko ministarstvo odbrane objavilo je identitet svih šest članova posade koji su poginuli nakon što se njihov avion za dopunu gorivom u zraku, Boeing KC-135, srušio u četvrtak na području zapadnog Iraka.

Istraga o uzroku nesreće još traje, ali nadležni su za sada saopćili da pad aviona nije povezan s neprijateljskom vatrom niti takozvanom prijateljskom vatrom.

U nesreći su život izgubili:

Major Džon A. Kliner (John A. Klinner) (33) iz Auburna u saveznoj državi Alabama

Kapetan Arijana G. Savino (Ariana G. Savino) (31) iz Covingtona u saveznoj državi Washington

Tehnički narednik Ešli B. Pruit (Ashley B. Pruitt) (34) iz Bardstowna u Kentuckyju

Kapetan Set R. Koval (Seth R. Koval) (38) iz Mooresvillea u Indiani

Kapetan Kertis Dž. Angst (Curtis J. Angst) (30) iz Wilmingtona u saveznoj državi Ohio

Tehnički narednik Tajler H. Simons (Tyler H. Simmons) (28) iz Columbusa u saveznoj državi Ohio

Načelnik Nacionalne garde objavio je njihovu zajedničku fotografiju na društvenoj mreži X.