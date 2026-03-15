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SRUŠIO SE U ČETVRTAK

Pentagon objavio imena šest članova posade poginulih u padu vojnog aviona u Iraku

Istraga o uzroku nesreće još traje

Amerika objavila imena šest vojnika poginulih u padu aviona u Iraku. Platforma X

A. O.

15.3.2026

Američko ministarstvo odbrane objavilo je identitet svih šest članova posade koji su poginuli nakon što se njihov avion za dopunu gorivom u zraku, Boeing KC-135, srušio u četvrtak na području zapadnog Iraka.

Istraga o uzroku nesreće još traje, ali nadležni su za sada saopćili da pad aviona nije povezan s neprijateljskom vatrom niti takozvanom prijateljskom vatrom.

U nesreći su život izgubili:

Major Džon A. Kliner (John A. Klinner) (33) iz Auburna u saveznoj državi Alabama

Kapetan Arijana G. Savino (Ariana G. Savino) (31) iz Covingtona u saveznoj državi Washington

Tehnički narednik Ešli B. Pruit (Ashley B. Pruitt) (34) iz Bardstowna u Kentuckyju

Kapetan Set R. Koval (Seth R. Koval) (38) iz Mooresvillea u Indiani

Kapetan Kertis Dž. Angst (Curtis J. Angst) (30) iz Wilmingtona u saveznoj državi Ohio

Tehnički narednik Tajler H. Simons (Tyler H. Simmons) (28) iz Columbusa u saveznoj državi Ohio

Načelnik Nacionalne garde objavio je njihovu zajedničku fotografiju na društvenoj mreži X.

Troje poginulih pripadalo je 6. krilu za dopunu gorivom iz baze MacDill na Floridi, dok su preostala trojica služila u 121. krilu za dopunu gorivom iz baze Rickenbacker Air National Guard u Columbusu, u saveznoj državi Ohajo (Ohio).

# PENTAGON
# IRAN
# POSADA
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