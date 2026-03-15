Nove tenzije na Bliskom istoku: UAE prijavili raketni napad

Ujedinjeni Arapski Emirati prijavili su u nedjelju ujutro novi raketni napad, samo dan nakon što je Iran pozvao na evakuaciju tri velika emiratska pristaništa i prvi put direktno zaprijetio imovini susjedne države koja nije u vlasništvu Sjedinjenih Američkih Država.

Vlasti u Emiratima pozvale su stanovnike da ostanu na sigurnim lokacijama nakon prijavljenog napada.

Teheran je ranije optužio Sjedinjene Američke Države da koriste "luke, dokove i skrovišta" u Emiratima za pokretanje napada na ostrvo Hark (Kharg), gdje se nalazi glavni terminal za izvoz iranske nafte. Za ove tvrdnje nisu ponuđeni dokazi, dok sukob i dalje ne pokazuje znakove smirivanja.

Savjetnik predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata Anvar Gargaš (Anwar Gargash) reagovao je na izjave iranskog ministra vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi), koji je optužio SAD da Emirate koriste kao bazu za napade na iransko ostrvo Hark.