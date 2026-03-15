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Nove tenzije na Bliskom istoku: UAE prijavili raketni napad

Vlasti u Emiratima pozvale su stanovnike da ostanu na sigurnim lokacijama nakon prijavljenog napada

UAE prijavili raketni napad. AP

A. O. / AP

15.3.2026

Ujedinjeni Arapski Emirati prijavili su u nedjelju ujutro novi raketni napad, samo dan nakon što je Iran pozvao na evakuaciju tri velika emiratska pristaništa i prvi put direktno zaprijetio imovini susjedne države koja nije u vlasništvu Sjedinjenih Američkih Država.

Vlasti u Emiratima pozvale su stanovnike da ostanu na sigurnim lokacijama nakon prijavljenog napada.

Teheran je ranije optužio Sjedinjene Američke Države da koriste "luke, dokove i skrovišta" u Emiratima za pokretanje napada na ostrvo Hark (Kharg), gdje se nalazi glavni terminal za izvoz iranske nafte. Za ove tvrdnje nisu ponuđeni dokazi, dok sukob i dalje ne pokazuje znakove smirivanja.

Savjetnik predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata Anvar Gargaš (Anwar Gargash) reagovao je na izjave iranskog ministra vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi), koji je optužio SAD da Emirate koriste kao bazu za napade na iransko ostrvo Hark.

- Ovo odražava zbunjenu politiku koja je promašila suštinu, izgubila pravac i pokazala manjak mudrosti - napisao je Gargaš na društvenim mrežama kasno u subotu.

U međuvremenu, izraelska vojska saopćila je da je Iran ispalio novi talas raketa prema Izraelu. Naveli su da su u područjima koja su pod napadom aktivirane sirene upozorenja te da je protivzračna odbrana stavljena u funkciju.

# UAE
# EVAKUACIJA
# IRAN
# SAD
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