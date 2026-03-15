Tramp traži od saveznika slanje ratnih brodova u Hormuški moreuz, Iran prijeti odmazdom

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izrazio je uvjerenje da bi saveznici mogli poslati ratne brodove kako bi pomogli u osiguravanju strateški važnog Hormuški moreuz, dok je Iran uputio poziv stanovnicima da se evakuišu iz tri luke u Ujedinjeni Arapski Emirati.

Podrška saveznika

Poziv Teherana na evakuaciju najprometnije luke na Bliskom istoku, kao i još dvije luke u Emiratima, prvi je put da Iran otvoreno upozorava na mogući napad na imovinu koja nije američka u jednoj susjednoj državi.

Iranske vlasti saopćile su da su Sjedinjene Američke Države koristile „luke, pristaništa i skrovišta“ u Emiratima kako bi izvele napad na ostrvo Hark Island, gdje se nalazi glavni terminal za izvoz iranske nafte.

Za tu tvrdnju, međutim, nisu ponuđeni dokazi. Iran je zbog toga pozvao građane da napuste područja za koja tvrdi da u njima borave američke snage.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) izjavio je da su napadi na ostrva Hark Island i Abu Musa izvedeni s dvije lokacije u Emiratima, iz Ras Al-Hajma (Khaimah) i iz mjesta koje se nalazi u neposrednoj blizini Dubai.

Takvu situaciju opisao je kao opasnu, ali je naglasio da će Iran nastojati izbjeći napade na naseljena područja u toj zemlji.

Američka United States Central Command nije željela komentarisati navode koje je iznio Teheran.

Suzdržan pristup

U međuvremenu je savjetnik za diplomatiju predsjednika UAE Anvar Gargaš (Anwar Gargash) putem društvenih mreža poručio da njegova zemlja ima pravo da se brani, ali je istakao da Emirati i dalje daju prednost razumu, logici i suzdržanom pristupu.

Tokom sukoba Iran je lansirao stotine projektila i dronova prema arapskim susjedima u Zaljevu, navodeći da su meta američki objekti.

Ipak, zabilježeni su i pogoci ili pokušaji napada na civilne ciljeve, uključujući aerodrome i naftna polja.

Aragči je naglasio da je Hormuški moreuz zatvoren samo za države i snage koje napadaju Iran i njegove saveznike.

U trenutku kada raste globalna zabrinutost zbog mogućih poremećaja u snabdijevanju naftom i rasta cijena energenata, Tramp je u subotu poručio da se nada da će Kina, Francuska, Japan, Južna Koreja, Ujedinjeno Kraljevstvo i druge države poslati ratne brodove kako bi moreuz ostao „otvoren i siguran“.

Velika Britanija je saopćila da zajedno sa saveznicima razmatra različite opcije kako bi se osigurala nesmetana pomorska trgovina u tom području.

Aragči je u objavi na društvenim mrežama pozvao susjedne države da „protjeraju strane agresore“, dok je Trampov poziv saveznicima okarakterisao kao „preklinjanje“.

Upozorenje Irana

Zajednička komanda iranskih oružanih snaga ponovila je upozorenje da će gađati „naftnu, ekonomsku i energetsku infrastrukturu“ povezanu sa SAD-om u regionu ukoliko infrastruktura Islamske Republike bude napadnuta.

Iranska poluzvanična novinska agencija Fars News Agency navela je da napadi na ostrvo Hark Island nisu prouzrokovali štetu na naftnoj infrastrukturi.