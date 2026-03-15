Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

GOVORIO ZA NBC NEWS

Tramp: Čujem da nije živ, a ako jeste, trebao bi učiniti nešto vrlo pametno

Zasad ga niko nije uspio pokazati, kaže Tramp

Tramp: Čujem da nije živ. AP

A. O.

15.3.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da nije sigurno da li je novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei (Mojtaba Khamenei) uopće živ nakon američko-izraelskih napada.

U razgovoru za NBC News, Tramp je kazao da za sada nema potvrđenih informacija o njegovom stanju.

- Ne znam je li uopće živ. Zasad ga niko nije uspio pokazati. Čujem da nije živ, a ako jeste, trebao bi učiniti nešto vrlo pametno za svoju zemlju - predati se. Neki misle da je živ, ali vrlo teško ranjen - rekao je Tramp.

Dan ranije američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) izjavio je da je vrhovni vođa vjerovatno "unakažen" nakon što je ranjen u američko-izraelskim napadima.

U istom intervjuu Tramp je naveo i da očekuje da će se druge države uključiti u osiguravanje plovidbe kroz Hormuški moreuz, ključni prolaz za izvoz nafte koji Iran trenutno blokira.

- Nisam želio imenovati koje bi zemlje mogle pomoći, ali možete pretpostaviti. Mislim da će se uključiti i neke države koje bi vas iznenadile - rekao je Tramp.

Ranije je na društvenoj mreži Truth Social napisao da će "mnoge zemlje" poslati ratne brodove kako bi pomogle održati prolaz otvorenim.

Izrazio je nadu da će se operaciji pridružiti Ujedinjeno Kraljevstvo, Kina, Francuska, Japan i Južna Koreja, kao i druge države.

# IZRAEL
# SAD
# DONALD TRUMP
# PETE HEGSETH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (18)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.