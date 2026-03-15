Tramp: Čujem da nije živ, a ako jeste, trebao bi učiniti nešto vrlo pametno

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da nije sigurno da li je novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei (Mojtaba Khamenei) uopće živ nakon američko-izraelskih napada.

U razgovoru za NBC News, Tramp je kazao da za sada nema potvrđenih informacija o njegovom stanju.

- Ne znam je li uopće živ. Zasad ga niko nije uspio pokazati. Čujem da nije živ, a ako jeste, trebao bi učiniti nešto vrlo pametno za svoju zemlju - predati se. Neki misle da je živ, ali vrlo teško ranjen - rekao je Tramp.

Dan ranije američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) izjavio je da je vrhovni vođa vjerovatno "unakažen" nakon što je ranjen u američko-izraelskim napadima.