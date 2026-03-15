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TRAMP ŽELI DIJALOG

Više od deset projektila lansirano iz Sjeverne Koreje za vrijeme američko-južnokorejskih vježbi

Rakete su lansirane iz područja u blizini Pjongčanga oko 13:20 sati, prema moru uz istočnu obalu zemlje

Kim Jong Un na testnom lansiranju raketnih bacača. The Hindu

B. S.

15.3.2026

Sjevernokorejski lider Kim Jong Un jučer je nadgledao testno lansiranje višecijevnih raketnih bacača kalibra 600 mm, prenosi državna agencija KCNA.

Prema izvještaju KCNA, lansirane rakete pogodile su cilj smješten na moru istočno od Koreje, udaljen oko 364,4 kilometra, s navodnom tačnosti od 100 posto.

Istovremeno, Donald Tramp (Trump) je obnovio ponudu Pjongčangu (Pyongyang) za dijalog i saradnju.

Južnokorejska vojska saopćila je da je Sjeverna Koreja ispalila više od deset balističkih projektila u more dok su američke i južnokorejske snage izvodile zajedničke vojne vježbe.

Prema informacijama Udruženog štaba Južne Koreje (Joint Chiefs of Staff of South Korea), rakete su lansirane iz područja u blizini Pjongčanga oko 13:20 sati, prema moru uz istočnu obalu zemlje.

# JUŽNA KOREJA
# KIM JONG UN
# SJEVERNA KOREJA
# PJONGJANG
# SAD
# DONALD TRUMP
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