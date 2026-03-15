Više od deset projektila lansirano iz Sjeverne Koreje za vrijeme američko-južnokorejskih vježbi

Sjevernokorejski lider Kim Jong Un jučer je nadgledao testno lansiranje višecijevnih raketnih bacača kalibra 600 mm, prenosi državna agencija KCNA.

Prema izvještaju KCNA, lansirane rakete pogodile su cilj smješten na moru istočno od Koreje, udaljen oko 364,4 kilometra, s navodnom tačnosti od 100 posto.

Istovremeno, Donald Tramp (Trump) je obnovio ponudu Pjongčangu (Pyongyang) za dijalog i saradnju.

Južnokorejska vojska saopćila je da je Sjeverna Koreja ispalila više od deset balističkih projektila u more dok su američke i južnokorejske snage izvodile zajedničke vojne vježbe.