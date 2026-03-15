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ŽELJA ZA PROMJENOM

Kuba u nemirima zbog nestašica: Opljačkano sjedište Komunističke partije, predsjednik se oglasio

Dugotrajne restrikcije struje razumljivo izazvale uznemirenost, pri čemu je okrivio američku blokadu, naveo je predsjednik Kube na platformi X

Migel Diaz-Kanel, predsjednik Kube. Anadolija

B. S.

15.3.2026

Demonstranti na Kubi opljačkali su zgradu Komunističke partije, a razlozi protesta su visoke cijene hrane i učestali nestanci električne energije.

Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kube, u noći između petka i subote vandalizirani su partijski uredi u gradu Moron, smještenom u centralnom dijelu zemlje.

U vezi s tim, uhapšeno je pet osoba.

Nezadovoljstvo stanovnika Kube raste zbog ponovljenih restrikcija struje te nestašica hrane, goriva i lijekova, što je dodatno pogoršano dugotrajnom američkom blokadom nafte.

Kubanski predsjednik Migel Diaz Kanel (Miguel Diaz-Canel) izjavio je da su pritužbe i zahtjevi demonstranata legitimni, ali da se nasilje i vandalizam, koji ugrožavaju mir, neće tolerisati.

Na društvenoj mreži X, Diaz-Kanel je dodao da su dugotrajne restrikcije struje razumljivo izazvale uznemirenost, pri čemu je okrivio američku blokadu, za koju je naveo da se „okrutno intenzivirala posljednjih mjeseci“.

Protesti su se dogodili nekoliko sati nakon što je kubanska vlada potvrdila da su u toku pregovori sa Sjedinjene Američke Države kako bi se dijalogom pokušalo pronaći rješenje za nesuglasice između dviju država.

U obraćanju u petak, 13. marta, Diaz-Kanel je naglasio da u zemlju već tri mjeseca nije stiglo gorivo, što je posljedica američke blokade.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) otvoreno je izrazio želju za promjenom vlasti na Kubi.

Početkom ove sedmice izjavio je da je Kuba „u velikim problemima“ i istovremeno zaprijetio „prijateljskim preuzimanjem“.

Tramp je također najavio da će Kuba, zemlja s jednopartijskim sistemom, biti „sljedeća“ nakon hapšenja predsjednika Venecuele Nikolasa Madura (Nicolas Maduro), prenosi BBC.

# KUBA
# MIGUEL DIAZ-CANEL
# SAD
# DONALD TRUMP
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