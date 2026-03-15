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U JEKU SUKOBA

Iranska revolucionarna garda zaprijetila: Ako je ovaj kriminalac još uvijek živ, nastavit ćemo raditi na tome da ga ulovimo i ubijemo

IRGC je ranije u martu tvrdio da su njihovi projektili Kheibar izravno pogodili ured premijera Netanjahua u Tel Avivu

Benjamin Netanjahu. Platforma X

A. O.

15.3.2026

U jeku intenzivnog sukoba između Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, Iranska Islamska revolucionarna garda (Islamic Revolutionary Guard Corps – IRGC) službeno je zaprijetila da će "progoniti i ubiti" izraelskog premijera Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu).

Izjava, objavljena danas na službenoj stranici Sepah News, opisuje Netanjahua kao "zločinca koji ubija djecu" i dodaje: "Ako je ovaj kriminalac još uvijek živ, nastavit ćemo raditi na tome da ga ulovimo i ubijemo svom svojom snagom".

Ova objava uslijedila je nakon što su 28. februara 2026. zajednički udari SAD-a i Izraela rezultirali smrću iranskog vrhovnog vođe, Ali Hameneija (Ali Khamenei).

IRGC je ranije u martu tvrdio da su njihovi projektili Kheibar izravno pogodili ured premijera Netanjahua u Tel Avivu. 

Izraelske vlasti te tvrdnje odbacile su kao "lažne vijesti" i potvrdile da je Netanjahu siguran.

# BENJAMIN NETANYAHU
# ALI KHAMENEI
# IRAN
# IRGC
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