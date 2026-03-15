Tramp: Iran želi postići dogovor, ali Amerika nije spremna

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) u telefonskom intervjuu za NBC News izjavio je da Iran želi postići dogovor, ali da Sjedinjene Američke Države još nisu spremne za sporazum.

Tramp je naveo da trenutno nije voljan ući u dogovor jer, kako kaže, uslovi još nisu adekvatni.

Iako nije precizirao kakvi bi uslovi morali biti, Tramp je rekao da bi obaveza Irana da odustane od svih nuklearnih ambicija bila sastavni dio eventualnog sporazuma.

U istom intervjuu Tramp je dodao da se nekoliko zemalja obavezalo pomoći u osiguranju Hormuški moreuz, ali nije želio otkriti o kojim državama je riječ.

Predsjednik je također izjavio da su ostrvo Hark (Kharg), ključno čvorište za izvoz iranske nafte, SAD „potpuno uništile“, ali je dodao da ga možda planiraju pogoditi još nekoliko puta „samo iz zabave“.