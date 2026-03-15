Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SPORAZUM ODGOĐEN

Tramp: Iran želi postići dogovor, ali Amerika nije spremna

Ima toliko nafte, plina... Toliko toga ima vani, ali znate, malo se začepljuje. Vrlo brzo će se odčepiti, poručio je predsjednik SAD

Donald Tramp. AP

B. S.

15.3.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) u telefonskom intervjuu za NBC News izjavio je da Iran želi postići dogovor, ali da Sjedinjene Američke Države još nisu spremne za sporazum.

Tramp je naveo da trenutno nije voljan ući u dogovor jer, kako kaže, uslovi još nisu adekvatni.

Iako nije precizirao kakvi bi uslovi morali biti, Tramp je rekao da bi obaveza Irana da odustane od svih nuklearnih ambicija bila sastavni dio eventualnog sporazuma.

U istom intervjuu Tramp je dodao da se nekoliko zemalja obavezalo pomoći u osiguranju Hormuški moreuz, ali nije želio otkriti o kojim državama je riječ.

Predsjednik je također izjavio da su ostrvo Hark (Kharg), ključno čvorište za izvoz iranske nafte, SAD „potpuno uništile“, ali je dodao da ga možda planiraju pogoditi još nekoliko puta „samo iz zabave“.

Tramp je odbacio zabrinutost zbog rasta cijena nafte.

- Ima toliko nafte, plina... Toliko toga ima vani, ali znate, malo se začepljuje. Vrlo brzo će se odčepiti - izjavio je. 

Komentirao je i status novog vrhovnog vođe Irana, Modžtabe Hamenija (Mojtaba Khamenei), rekavši:

- Ne znam je li on uopšte živ, do sada ga niko nije uspio pokazati. Čuo sam da nije živ. Ako jeste, trebao bi učiniti nešto vrlo pametno za svoju zemlju, a to je predaja. Neki od njih misle da je živ, ali teško ranjen.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# MOJTABA KHAMENEI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (28)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.