Papa Lav XIV se seli u renoviranu Apostolsku palaču

Papa Lav XIV, poglavar 1,4 milijarde rimokatolika širom svijeta, u subotu se, zajedno sa svojim najbližim suradnicima i osobljem, seli u službenu papinsku rezidenciju u Apostolsku palaču, potvrdio je glasnogovornik Vatikana Mateo Bruni (Matteo).

Apostolska palača, koja gleda na Trg svetog Petra, bila je prazna od 2013. godine.

Prethodnik Lava XIV., papa Franjo, koji je preminuo u aprilu prošle godine, odbio je živjeti u palači i umjesto toga koristio je Dom svete Marte, gostinjsku rezidenciju u Vatikanu, u neposrednoj blizini Bazilike svetog Petra.

Franjo je namjerno izbjegavao papinski apartman u Apostolskoj palači kako bi naglasio svoj skroman životni stil i izbjegao izolaciju koja se često povezuje s boravkom u palači.

Zbog dugog perioda neupotrebe, stan je bio u lošem stanju.

Talijanski mediji izvijestili su o plijesni, oštećenjima od vode, zastarjelim vodovodnim i električnim sistemima, te prokišnjavajućem krovu.

Radovi na obnovi trajali su nekoliko mjeseci. Tokom tog vremena, Lav je boravio u istom stanu koji je koristio kao kardinal, smještenom u zgradi Dikasterij za doktrinu vjere.