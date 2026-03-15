Erdoan osudio napade Izraela na civilne objekte u Iranu, Libanu i Gazi

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) izjavio je u subotu da „krvopožedna mreža“ i dalje cilja škole i bolnice u Iran i Liban, isto kao što je činila u Gaza.

- Krvopožedna mreža i dalje napada škole i bolnice u Iranu i Libanu, kao što je to činila u Gazi - rekao je Erdoan tokom iftara u Istanbulu.

Govoreći o rastućim regionalnim tenzijama, Erdoan je istaknuo da je Turska jedna od zemalja koje se zalažu za razum, dijalog i diplomatiju.

- Turska je među vodećim zemljama koje brane razum, dijalog i diplomaciju u traženju rješenja za krize u trenutnom stanju ludila - dodao je.