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TURSKA DIPLOMATIJA

Erdoan osudio napade Izraela na civilne objekte u Iranu, Libanu i Gazi

Krvopožedna mreža i dalje napada škole i bolnice u Iranu i Libanu, kao što je to činila u Gazi, rekao je predsjednik Turske

Redžep Tajip Erdoan, predsjednik Turske. Anadolija

B. S.

15.3.2026

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) izjavio je u subotu da „krvopožedna mreža“ i dalje cilja škole i bolnice u Iran i Liban, isto kao što je činila u Gaza.

 - Krvopožedna mreža i dalje napada škole i bolnice u Iranu i Libanu, kao što je to činila u Gazi - rekao je Erdoan tokom iftara u Istanbulu.

Govoreći o rastućim regionalnim tenzijama, Erdoan je istaknuo da je Turska jedna od zemalja koje se zalažu za razum, dijalog i diplomatiju.

 - Turska je među vodećim zemljama koje brane razum, dijalog i diplomaciju u traženju rješenja za krize u trenutnom stanju ludila - dodao je.

Napetosti na Bliskom istoku eskalirale su nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države 28. februara izvele zajedničke napade na Iran, u kojima je život izgubilo više od 1.200 ljudi, uključujući bivšeg vrhovnog lidera Alija Hamneija (Khamenei) i više od 150 učenica u školama.

Više od 10.000 osoba također je povrijeđeno u tim napadima.

Teheran je uzvratio napadima bespilotnim letjelicama i raketama na Izrael, Jordan, Irak i nekoliko zaljevskih država koje su domaćini američkim vojnim snagama.

Od početka sukoba poginulo je osam američkih vojnika.

# RECEP TAYYIP ERDOGAN
# IZRAEL
# GAZA
# TURSKA
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