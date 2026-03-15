Pušten tragač za blagom iz SAD, 500 zlatnika još nije nađeno

Američki tragač za blagom iz dubokog mora Tomi Tompson (Tommy Thompson), koji je godinama odbijao otkriti gdje se nalaze zlatnici iz jedne poznate brodske olupine, pušten je iz zatvora nakon deset godina.

Ipak, misterija oko nestalih 500 zlatnika i dalje nije razriješena.

Finansijeri ekspedicije

Tompson (73) je 1988. godine, nedaleko od obale američke savezne države Južne Karoline, locirao blago vrijedno milione dolara iz olupine broda SS Central America, poznatog i kao „Brod zlata“.

Investitori koji su finansirali njegovu ekspediciju kasnije su ga optužili za prevaru, tvrdeći da nikada nisu dobili obećani dio dobiti.

Nakon višegodišnjeg skrivanja, Tompson je 2015. godine završio u zatvoru zbog krivičnog nepoštovanja suda.

Kada je brod SS Central America potonuo 1857. godine, prevozio je oko 13.600 kilograma zlata, koje je tek bilo iskovano u San Francisku (Francisco).

Dragocjeni teret bio je namijenjen istočnoj obali SAD-a kako bi se povećale bankarske rezerve, ali je završio na morskom dnu, na dubini od oko 2.130 metara.

U tragediji je poginulo 425 putnika i članova posade, a nestanak zlata doprinio je velikoj finansijskoj panici 1857. godine.

Ukupno 161 investitor uložio je oko 12,7 miliona dolara u Tompsonovu potragu za brodom, uz očekivanje da će dobiti dio profita od pronađenog blaga.

Krivične prijave

U vrijeme pronalaska, Tompson je radio kao okeanski inženjer u institutu Batel Memorijalnom Institutu (Battelle Memorial Institute) u Kolumbusu (Columbus).

Njegova ekipa je 1988. godine s dna mora izvukla hiljade zlatnih poluga i kovanica. Veći dio tog blaga kasnije je 2000. godine prodan konzorciju za trgovinu zlatom za oko 50 miliona dolara.

Tompson je kasnije tvrdio da su kovanice prebačene u jedan trast u Belize, te da je dobit od prve prodaje uglavnom potrošena na sudske troškove i otplatu kredita.

Investitori su 2005. pokrenuli tužbu, tvrdeći da nikada nisu dobili svoj dio zarade.

U krivičnoj prijavi kasnije je navedeno da bi zlato izvučeno s dna mora moglo vrijediti čak 400 miliona dolara.

Tompson je 2012. nestao, izbjegavajući sudsko pojavljivanje, ali je nakon nekoliko godina bjekstva zajedno sa saradnicom uhapšen 2015. u Boki Raton (Boca).

Istražitelji su utvrdili da su dvije godine živjeli u hotelu, sobu plaćali gotovinom, koristili lažna imena te se kretali taksijem i javnim prijevozom kako bi izbjegli otkrivanje.

Presuda za nepoštovanje suda

Tompson je proglašen krivim za nepoštovanje suda jer je odbijao odgovoriti na pitanja o lokaciji 500 nestalih zlatnika, pa je u decembru 2015. osuđen na dvije godine zatvora.

Kazne za građansko nepoštovanje suda obično traju dok osoba ne postupi po nalogu suda, što je u ovom slučaju značilo otkrivanje gdje se zlatnici nalaze.

Međutim, sudija je prošle godine odlučio okončati Tompsonovu kaznu, procijenivši da je malo vjerovatno da će on ikada otkriti gdje se blago nalazi, prenosi BBC.