Tramp priznao da su iranski napadi bili šokantni i neočekivani: "Vrlo odlučno ćemo čistiti moreuz i vjerujemo da će nam se pridružiti i druge zemlje"

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da su napadi SAD-a na iranski otok Harg (Kharg) nanijeli „potpunu štetu“ ključnom čvorištu za izvoz nafte, dodajući kako bi američke snage mogle pogoditi tu lokaciju „još nekoliko puta čisto iz zabave“.

U razgovoru za NBC News, Tramp je također naglasio da uvjeti za postizanje mirovnog sporazuma s Iranom još nisu zadovoljeni.

- Potpuno smo ga desetkovali - rekao je Tramp.

Osim što, kao što znate, nisam dirao energetske vodove, jer bi njihova obnova trajala godinama, dodaje.

Premda iranski režim, prema njegovim riječima, želi dogovor, Tramp je ponovio da uvjeti za njega još nisu ispunjeni.

Također je izrazio sumnju u život novog iranskog vrhovnog vođe Modžtabe Hamenija (Mojtaba Khamenei):

- Ne znam je li on uopće živ, do sada ga niko nije uspio pokazati. Čuo sam da nije živ. Ako jeste, trebao bi učiniti nešto vrlo pametno za svoju zemlju, a to je predaja.

Tramp je u intervjuu izrazio iznenađenje zbog iranskih napada na američke saveznike u Zaljevu, nazivajući ih „najvećim iznenađenjem koje sam doživio u cijeloj ovoj priči“.