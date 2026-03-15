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Tramp priznao da su iranski napadi bili šokantni i neočekivani: "Vrlo odlučno ćemo čistiti moreuz i vjerujemo da će nam se pridružiti i druge zemlje"

Potpuno smo ga desetkovali, rekao je Tramp

Donald Tramp. Platforma X

B. S.

15.3.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da su napadi SAD-a na iranski otok Harg (Kharg) nanijeli „potpunu štetu“ ključnom čvorištu za izvoz nafte, dodajući kako bi američke snage mogle pogoditi tu lokaciju „još nekoliko puta čisto iz zabave“. 

U razgovoru za NBC News, Tramp je također naglasio da uvjeti za postizanje mirovnog sporazuma s Iranom još nisu zadovoljeni.

 - Potpuno smo ga desetkovali - rekao je Tramp. 

Osim što, kao što znate, nisam dirao energetske vodove, jer bi njihova obnova trajala godinama, dodaje.

Premda iranski režim, prema njegovim riječima, želi dogovor, Tramp je ponovio da uvjeti za njega još nisu ispunjeni. 

Također je izrazio sumnju u život novog iranskog vrhovnog vođe Modžtabe Hamenija (Mojtaba Khamenei): 

 - Ne znam je li on uopće živ, do sada ga niko nije uspio pokazati. Čuo sam da nije živ. Ako jeste, trebao bi učiniti nešto vrlo pametno za svoju zemlju, a to je predaja.

Tramp je u intervjuu izrazio iznenađenje zbog iranskih napada na američke saveznike u Zaljevu, nazivajući ih „najvećim iznenađenjem koje sam doživio u cijeloj ovoj priči“.

Osvrnuo se i na situaciju u Hormuškom moreuzu, ključnom za globalnu trgovinu naftom, gdje nije jasno je li Iran postavio mine.

- Vrlo odlučno ćemo čistiti moreuz i vjerujemo da će nam se pridružiti i druge zemlje kojima je prolaz donekle otežan, a u nekim slučajevima i onemogućen - rekao je, ne precizirajući koliko bi taj proces mogao trajati niti koje zemlje će sudjelovati.

Napetosti u regiji već su dovele do rasta cijena nafte na najvišu razinu u posljednje četiri godine, što je ubrzalo poskupljenje goriva širom svijeta, uključujući i SAD.

# DONALD TRUMP
# MOJTABA KHAMENEI
# HORMUŠKI MOREUZ
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