Predsjednik iranskog parlamenta: Amerika je zbog Izraela svoje vojnike stavila u mašinu za mljevenje mesa

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf (Mohammad Bagher Ghalibaf) izjavio je danas da su Sjedinjene Američke Države zbog Izraela svoje vojnike stavile u „mašinu za mljevenje mesa“.

- Očigledno, trenutna briljantna američka strategija je stavljanje pešadije u mašinu za mljevenje mesa - rekao je Galibaf, prenosi iranska državna novinska agencija Mehr.

Galibaf je dodao da se na iranskoj listi meta nalaze radari, baterije, tankeri za dopunu goriva, vojne baze i dronovi.

- Šalju jadne vojnike da poprave ono što su generali upropastili. Umrite za Izrael - naveo je Galibaf.