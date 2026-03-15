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"ŠALJU JADNE VOJNIKE"

Predsjednik iranskog parlamenta: Amerika je zbog Izraela svoje vojnike stavila u mašinu za mljevenje mesa

Umrite za Izrael, naveo je Galibaf

Američki vojnik. Platforma X

A. O.

15.3.2026

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf (Mohammad Bagher Ghalibaf) izjavio je danas da su Sjedinjene Američke Države zbog Izraela svoje vojnike stavile u „mašinu za mljevenje mesa“.

- Očigledno, trenutna briljantna američka strategija je stavljanje pešadije u mašinu za mljevenje mesa - rekao je Galibaf, prenosi iranska državna novinska agencija Mehr.

Galibaf je dodao da se na iranskoj listi meta nalaze radari, baterije, tankeri za dopunu goriva, vojne baze i dronovi.

- Šalju jadne vojnike da poprave ono što su generali upropastili. Umrite za Izrael - naveo je Galibaf.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# MOHAMMAD BAGHER GHALIBAF
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