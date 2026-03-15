Netanjahuovi ljudi u Bijeloj kući: Agent Mosada utjecao na ključne odluke o Bliskom istoku

Stiv Vitkov (Steve Witkoff), specijalni izaslanik za Bliski istok kojeg je predsjednik Donald Tramp (Trump) imenovao za pregovore s Iranom, u posljednje vrijeme se ponaša više kao ratni komentator nego diplomat.

- Gotovo ih je nemoguće zaustaviti, imaju beskrajne zalihe obogaćenog uranijuma - izjavio je Vitkov za Šona Henitija (Seana Hannity) na dan početka sukoba.

- Mislili su da nas mogu prisiliti... Već do drugog sastanka bilo je jasno da to neće uspjeti.

Sedmog dana sukoba, dodao je:

- Hvalili su se da imaju gorivo obogaćeno do 60 posto, dovoljno za 11 bombi. Rekli su meni i Džeredu (Jaredu):

- Nećemo vam dati diplomatski ono što niste mogli vojno uzeti. Dakle, mislim da će im trebati promjena stava.

U intervjuu za CNBC, Vitkov je rekao:

- Da ste imali nekoga bez hrabrosti za ovu akciju, već biste imali 30 ili 40 nuklearnih bombi za godinu dana.

Utjecaj na Trampovu odluku

Njegove izjave izazvale su pitanja o njegovoj ulozi u eskalaciji sukoba. Vitkov i Trampov zet Džered Kušner (Kushner) navodno su Bijeloj kući sugerirali da Iran koristi pregovore kako bi kupio vrijeme, što je utjecalo na Trampovu odluku da odobri vojnu operaciju.

Sam Tramp je potvrdio da su Vitkovi Kušner doprinijeli odluci o ratu, koja je bila rezultat višemjesečnog pritiska izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahua) i američkog senatora Londzija Grejema (Lindsey Grahama), uz podršku medijskih „jastrebova“ poput Henitija i Marka Levina.

Međutim, stručnjaci i strani zvaničnici kritikovali su dvojac zbog nedostatka tehničkog znanja.

Nuklearni sporazum

Omanski ministar vanjskih poslova Badr bin Hamad Al Busaidi, posrednik u pregovorima, hitno je odletio u Vošington (Washington) kako bi naglasio da je Iran učinio značajne ustupke izvan okvira Obaminog nuklearnog sporazuma iz 2015.

Deril Kimbal (Daryl Kimball), predsjednik Udruženja za kontrolu naoružanja, ocijenio je da Vitkov i Kušner nisu razumjeli osnovna tehnička i historijska pitanja.

Na primjer, insistiranje Irana na 20% obogaćenog uranijuma u Teheranskom istraživačkom reaktoru (TRR) nije predstavljalo opasnost za izradu bombe, što je Vitkov interpretirao kao alarmantno.

Responsible Statecraft je izvijestio da je rat možda izbio zbog „nedostatka nuklearnog znanja“ Vitkova i Kušnera i zbog neuključivanja stručnjaka za nuklearna pitanja u pregovarački tim.