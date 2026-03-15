Američki i kineski zvaničnici pregovaraju u Parizu, priprema se susret Trampa i Sija

Američki i kineski visoki ekonomski zvaničnici započeli su danas novi krug pregovora u Parizu kako bi riješili otvorena pitanja u trgovinskom primirju i pripremili sastanak američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) i kineskog predsjednika Si Đinpinga (Xi Jinping) u Pekingu krajem marta.

Očekuje se da će se razgovori, koje predvode američki ministar finansija Skot Besent (Scott Bessent) i kineski potpredsjednik vlade He Lifeng (He Lifeng), fokusirati na američke carine, prodaju kineskih rijetkih zemnih minerala američkim kupcima, američka ograničenja izvoza visoke tehnologije te kineski uvoz američkih poljoprivrednih proizvoda.

Dvije strane započele su pregovore jutros u sjedištu Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) u Parizu, izjavio je zvaničnik američkog Ministarstva finansija.

Kina nije članica organizacije koju čini 38 najbogatijih demokratija i sebe smatra zemljom u razvoju.

Američki trgovinski predstavnik Džejmison Grir (Jamieson Greer) također će se pridružiti pregovorima, koji predstavljaju nastavak niza prošlogodišnjih sastanaka u evropskim gradovima održanih s ciljem smirivanja napetosti koje su prijetile gotovo potpunim urušavanjem trgovine između dvije najveće svjetske ekonomije.

Ograničeni izgledi

Analitičari koji prate američko-kinesku trgovinu smatraju da su izgledi za veći napredak u Parizu ili na planiranom samitu u Pekingu ograničeni zbog kratkog vremena za pripremu i činjenice da je pažnja Vašingtona (Washington) trenutno usmjerena na američko-izraelski rat protiv Irana.

Stručnjak za kinesku ekonomiju u vašingtonskom Centru za strateške i međunarodne studije Skot Kenedi (Scott Kennedy) rekao je da obje strane imaju minimalan cilj, održati sastanak, očuvati trenutnu situaciju i izbjeći prekid veza i novu eskalaciju napetosti.

Prema njegovim riječima, Tramp bi se iz Pekinga mogao vratiti s velikim kineskim obećanjima o kupovini novih aviona kompanije Boing (Boeing) te povećanju uvoza američkog ukapljenog prirodnog plina i soje, ali bi zauzvrat možda morao ponuditi određene ustupke u vezi s američkim ograničenjima izvoza.

Kenedi (Kennedy) smatra da bi samit mogao pokazati prividan napredak, ali da će u suštini ostaviti stanje kakvo je bilo u posljednja četiri mjeseca.

Tramp i Si bi se tokom godine mogli sastati još nekoliko puta, uključujući na samitu organizacije Azijsko-pacifička ekonomska saradnja (APEC) u novembru u Kini te na samitu grupe G20 u decembru, gdje bi moglo doći do konkretnijeg napretka.

Ratni sukobi i nafta

Američko-izraelski rat protiv Irana vjerovatno će biti jedna od tema pregovora u Parizu, posebno zbog rasta cijena nafte i mogućeg zatvaranja Hormuškog moreuza preko kojeg Kina dobija oko 45 posto svoje nafte.

Besent (Bessent) je kasno u četvrtak najavio 30-dnevno ukidanje sankcija na rusku naftu kako bi se omogućila prodaja energenta koji je zadržan u tankerima na moru i povećala globalna opskrba.