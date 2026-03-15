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OPĆI HAOS

Jedna osoba povrijeđena u raketnom napadu Irana na Izrael

Muškarac pogođen krhotinama, pogođena i stambena zgrada

Raketni napad. Platforma X

B. A.

15.3.2026

Najmanje jedna osoba ranjena je u najnovijem raketnom napadu Irana na Izrael, saopštio je Magen David Adom, izraelski pandan Crvenom krstu.

Radi se o muškarcu u šezdesetim godinama, koji je pogođen krhotinama stakla i prebačen u bolnicu.

Prema navodima policije i spasilačkih službi, povreda je vjerovatno posljedica udara kasetne bombe, prenosi Times of Israel.

Takođe, kako navodi Reuters, fragment iranske rakete danas je pogodio stambenu zgradu koju koristi američki konzul u Izraelu, ali drugih detalja o tome još nema.

# IRAN
# RATNI SUKOBI
# BLISKI ISTOK
# RAKETNI NAPAD
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