Aragči odgovorio Trampu: "Naš vođa je živ i zdrav"

Nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih država, Donald Tramp (Trump) za američke medije komentarisao da je novi iranski vođa, ajatolah Modžtaba Hamnei (Mojtaba Khamenei) mrtav, oglasio se i iranski ministar vanjskih poslova, Abas Aragči (Abbas Araghchi).
Aragči je za The New Arab rekao:
- Vrhovni vođa je živ, te dodao da u potpunosti upravlja situacijom.
Osvrnuo se Aragči i na Trampove poruke o napadanju otoka Harg (Kharg) "iz zabave", gdje je naveo da bi napad na taj otok bio čak veća greška nego ove dosadašnje.
Mnogi sumnjaju u zdravlje Modžtabe, upravo zbog toga što se nije još pojavio u javnosti, ali postoji nekoliko teorija zašto to još nije uradio.
Jedna od njih je da je teško povrijeđen, a druga govori o periodu žalosti od 40 dana s obzirom da mu je ubijena porodica.
Također, američki obavještajci tvrde da je njegov otac, Ali, bio izričito oprezan u ideji da Modžtaba preuzme vlast jer je, navodi se, rekao da to nije najadekvatnija uloga za njega.