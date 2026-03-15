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IRANSKI MINISTAR

Aragči odgovorio Trampu: "Naš vođa je živ i zdrav"

Vrhovni vođa je živ, te dodao da u potpunosti upravlja situacijom, poručuje Aragči

Abas Aragči. Screenshot / YouTube

B. S.

15.3.2026

Nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih država, Donald Tramp (Trump) za američke medije komentarisao da je novi iranski vođa, ajatolah Modžtaba Hamnei (Mojtaba Khamenei) mrtav, oglasio se i iranski ministar vanjskih poslova, Abas Aragči (Abbas Araghchi).

Aragči je za The New Arab rekao: 

- Vrhovni vođa je živ, te dodao da u potpunosti upravlja situacijom.

Osvrnuo se Aragči i na Trampove poruke o napadanju otoka Harg (Kharg) "iz zabave", gdje je naveo da bi napad na taj otok bio čak veća greška nego ove dosadašnje.

Mnogi sumnjaju u zdravlje Modžtabe, upravo zbog toga što se nije još pojavio u javnosti, ali postoji nekoliko teorija zašto to još nije uradio.

Jedna od njih je da je teško povrijeđen, a druga govori o periodu žalosti od 40 dana s obzirom da mu je ubijena porodica.

Također, američki obavještajci tvrde da je njegov otac, Ali, bio izričito oprezan u ideji da Modžtaba preuzme vlast jer je, navodi se, rekao da to nije najadekvatnija uloga za njega.

# IRAN
# DONALD TRUMP
# ABBAS ARAGHCHI
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