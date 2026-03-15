Aragči odgovorio Trampu: "Naš vođa je živ i zdrav"

Nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih država, Donald Tramp (Trump) za američke medije komentarisao da je novi iranski vođa, ajatolah Modžtaba Hamnei (Mojtaba Khamenei) mrtav, oglasio se i iranski ministar vanjskih poslova, Abas Aragči (Abbas Araghchi). Aragči je za The New Arab rekao: - Vrhovni vođa je živ, te dodao da u potpunosti upravlja situacijom.

Osvrnuo se Aragči i na Trampove poruke o napadanju otoka Harg (Kharg) "iz zabave", gdje je naveo da bi napad na taj otok bio čak veća greška nego ove dosadašnje. Mnogi sumnjaju u zdravlje Modžtabe, upravo zbog toga što se nije još pojavio u javnosti, ali postoji nekoliko teorija zašto to još nije uradio.

Jedna od njih je da je teško povrijeđen, a druga govori o periodu žalosti od 40 dana s obzirom da mu je ubijena porodica.