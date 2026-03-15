Zelenski: Rusija odbila sastanak o rješavanju ukrajinskog sukoba u SAD-u

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ustvrdio je u nedjelju da je SAD predložio održavanje trilateralnog sastanka s Rusijom na američkom tlu kako bi se okončao sukob u Ukrajini, ali da je Moskva to odbila, javlja Anadolija.

Govoreći na konferenciji za novinare u glavnom gradu Kijevu, Zelenski je rekao da čeka nove informacije iz Vašingtona.

- Amerika je inicirala odlaganje sastanka za sljedeću sedmicu. To je povezano s ratom. Oni su spremni za sastanak u Americi. Mi smo rekli da smo spremni. Rusi nisu spremni letjeti u Ameriku. I tako, čekamo odgovor Amerikanaca - izjavio je on.

Ukrajinski lider je dodao da je Kijev otvoren za razgovor o drugoj lokaciji za nove kontakte.

- Ili će promijeniti državu u kojoj ćemo se sastati, ili Rusi moraju potvrditi Ameriku - rekao je.

Zelenski je također najavio da će Ukrajina 2026. godine dobiti i testirati novi sistem protivvazdušne odbrane iz Francuske.

Ukrajinski lider je ponovio da kriza na Bliskom istoku direktno utječe na situaciju u Ukrajini, dodajući da Kijev ne želi izgubiti podršku SAD-a zbog rata na Bliskom istoku.

- Vašington je trenutno više fokusiran na (bliskoistočnu) regiju. To stvara rizik za snabdijevanje projektilima za sisteme protivvazdušne odbrane - rekao je on.

Zelenski je potvrdio da je Ukrajina poslala tri tima stručnjaka na Bliski istok kako bi demonstrirali svoje iskustvo u suprotstavljanju iranskim dronovima Shahed. Međutim, tvrdio je da to ne znači da Ukrajinci učestvuju u neprijateljstvima i da Ukrajina nije u ratu s Iranom.

Tenzije u regiji eskalirale su 28. februara kada su SAD i Izrael pokrenuli napade velikih razmjera na Iran, u kojima je do sada ubijeno oko 1.300 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu Alija Khameneija. Teheran je odgovorio napadima dronovima i projektilima na Izrael, kao i na zaljevske zemlje koje su domaćini američkih vojnih resursa.

Upitan o neuspjelim glasanjima u ukrajinskom parlamentu o zakonima koje je MMF tražio kao uslov za produženje kredita, kao i o želji mnogih izabranih zvaničnika da podnesu ostavke na svoje mandate, Zelenski je rekao da je spreman pokrenuti izmjene zakona o mobilizaciji, prema kojima će se zastupnici koji izgube mandat pridružiti vojsci.