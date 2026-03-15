Tramp šalje ultimatum Kijevu zbog ruske nafte: "Putin je spreman"

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da će naftne sankcije Rusiji, koje su privremeno ublažene, biti ponovno uvedene "čim se kriza u Iranu završi".

Ova izjava dolazi dok američko-izraelski rat protiv Irana ulazi u treću sedmicu. Tramp je u telefonskom intervjuu za NBC News objasnio da je privremeno ublažavanje sankcija neophodno za stabilizaciju globalne opskrbe naftom.

Administracija je ublažila sankcije zbog iranskih pokušaja blokade prolaza naftnih tankera kroz Hormuški tjesnac.

- Želim da svijet ima naftu. Želim naftu - rekao je Tramp.

Privremena dozvola omogućava državama kupovinu ruske sirove nafte koja je trenutno blokirana na moru, kako bi se stabilizirale cijene energije koje rastu zbog rata s Iranom. Tramp nije precizirao hoće li dozvola biti produžena nakon 11. aprila, ukoliko sukob potraje. Prošle sedmice odobreno je da Indija kupuje rusku naftu koja je već ukrcana na tankere.

Kritičari upozoravaju da ublažavanje sankcija može potkopati napore da se izvrši pritisak na Moskvu zbog invazije na Ukrajinu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) istakao je da bi ukidanje sankcija predstavljalo "ozbiljan udarac" za Ukrajinu i globalni ugled.

Tramp je, suočen s kritikama zapadnih lidera, prebacio krivicu na Zelenskog, tvrdeći da nije pristao na mirovni sporazum s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

- Recite Zelenskom da sklopi dogovor jer je Putin spreman na to - poručio je Tramp.

Rusija je pozdravila ovaj potez. Kremljov ekonomski pregovarač Kiril Dmitrijev (Kiril Dmitriev) izjavio je da je "ruska energija neophodna za ublažavanje najveće svjetske energetske krize".

Moskva je već počela ubirati finansijsku korist od sukoba u Iranu. Prema podacima Centra za istraživanje energije i čistog zraka, u dvije sedmice borbi Rusija je zaradila dodatnih 6 milijardi eura.