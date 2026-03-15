Nafta je samo maska: Ovo je pravi razlog zašto Trampova administracija "ne spava"

Dok cijeli svijet prati rast cijena nafte koje prelaze 100 dolara po barelu, a vozači se pribojavaju troškova na pumpama, u sjeni se dešava nešto opasnije. Politico otkriva da je blokada Hormuškog moreuza pokrenula domino efekat koji pogađa ne samo rezervoare, već i samu srž modernog života.

Očekivana poskupljenja dolaze dok Trampova (Trump) administracija pokušava ublažiti zabrinutost birača zbog troškova života, dok se republikanci pribojavaju negativnog utjecaja rata na izbore u novembru.

Blokiran prolaz

Politico prenosi da je Iran sada efektivno blokirao prolaz brodovima kroz moreuz, kroz koji prolazi 20 posto svjetske dnevne zalihe nafte i prirodnog plina, što podiže cijene energije na globalnim tržištima. Novi lider Irana, ajatolah Modžtaba Hamnei (Khamenei), naznačio je da se situacija neće uskoro promijeniti, obećavajući nastavak blokade Hormuškog moreuza.

Oko trećine globalne opskrbe helijumom i gnojivom prolazi kroz Hormuz. Polovina svjetske zalihe uree i trećina zaliha amonijaka prolazi kroz ove moreuze, prema podacima Američke federacije poljoprivrednih biroa.

Cijene već rastu, posebno u trenutku kada poljoprivrednici započinju proljetnu sjetvu. Cijene uree skočile su za 30 posto otkako je Trampova administracija počela bombardovati Iran.

Spot cijene helijuma su se udvostručile od početka sukoba, izjavio je Anish Kapadia, izvršni direktor firme AKAP Energy. Katarska državna energetska kompanija obustavila je proizvodnju ukapljenog prirodnog plina u prvim danima rata, a očekuje se da će trebati mjeseci da se proizvodnja normalizuje.

Svjestan izazova

Trumpova administracija priznaje nizvodne efekte. Ministrica poljoprivrede Brooke Rollins izjavila je da je "predsjednik itekako svjestan ovih izazova" i obećala da će pomoć poljoprivrednicima uskoro stići.

- Vrlo smo blizu objave rješenja i načina na koji će izgledati. Razmatramo sve mogućnosti za zadržavanje niskih troškova gnojiva dok poljoprivrednici ulaze u sezonu sjetve.

Glasnogovornica Bijele kuće Ana Keli (Anna Kelly) dodala je da je Tramp zauzet za poljoprivrednike, uključujući smanjenje ulaznih troškova, uspostavljanje isplata pomoći, pregovaranje o pravednijim trgovinskim sporazumima i ukidanje poreza na nasljedstvo.

Proizvođači poluvodiča oslanjaju se na helijum da spriječe hemijske reakcije u proizvodnji. MRI uređaji također koriste helijum za hlađenje magneta neophodnih za rad mašina, a zavarivanje i baloni za zabave zavise od njega.

Prekidi ili skokovi cijena poluvodiča mogu pogoditi globalna tržišta, od kompjutera i telefona do vozila i medicinske opreme.

- Veliki dio svijeta ne funkcioniše bez poluvodiča, a poluvodiči ne mogu bez helijuma, i tačka. To će vjerovatno stvoriti dodatni politički pritisak širom svijeta - rekao je Gottwald.