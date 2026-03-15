Iran pokrenuo novi talas napada: Prvi put koristili ovu raketu

U napadu je korištena široka paleta raketa, uključujući supertešku „Horamšahr“ sa dvostrukim bojevim glavama, dok je raketa „Sajdžil“ sa čvrstim gorivom upotrijebljena prvi put od početka američko-izraelske agresije na Iran 28. februara, za gađanje komandnih centara i ključne vojne infrastrukture Izraela, prenijela je iranska televizija Press TV.

Iranske oružane snage pokrenule su danas 54. talas operacije „Pravo obećanje 4“ protiv izraelskih i američkih ciljeva, uključujući, prvi put, raketu „Sajdžil“, saopćila je Iranska revolucionarna garda (IRGC).

Komandant Vazdušno-kosmičkih snaga IRGC-a, brigadni general Madžid Musavi, potvrdio je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks lansiranje rakete „Sajdžil“ u okviru novog talasa odmazdnih napada.

Izraelski mediji javljaju da su u Tel Avivu, Hercliji i još najmanje 141 gradu oglašene sirene za uzbunu zbog dolazećih raketa.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su Iran 28. februara ujutro u, kako je saopćeno, „preventivnim napadima“, nakon neuspjeha tokom više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je potom pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na ciljeve povezane sa SAD širom regiona Bliskog istoka.