Američki ministar energetike: Rat s Iranom bi se trebao završiti u narednih nekoliko sedmica

Američki ministar energetike Kris Rajt izjavio je danas da bi sukob sa Iranom mogao biti okončan u narednih nekoliko sedmica, dok rast cijena goriva u Sjedinjenim Američkim Državama izaziva zabrinutost javnosti.

– Mislim da će se ovaj sukob završiti u narednih nekoliko sedmica, možda i ranije, ali vjerujem da će rat biti okončan u tom periodu – rekao je Rajt za ABC News.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada građani SAD bilježe značajan porast cijena goriva kao posljedicu sukoba. Rajt je ranije rekao da je „prilično vjerovatno“ da bi američka ratna mornarica mogla pratiti naftne tankere kroz Hormuški moreuz, ali je danas naglasio da mornarica još nije spremna za takav potez.

On je dodao da građani SAD mogu očekivati pad cijena goriva u narednim sedmicama, ali da za to ne postoje garancije. – U ratovima nikada nema garancija. Ovo je kratkoročni bol kroz koji treba proći da bismo došli do bolje situacije – poručio je Rajt.

Prema podacima kompanije GasBadi, prosječna cijena goriva u SAD porasla je za 76 centi po galonu od početka rata, što predstavlja nagli rast u kratkom vremenskom periodu.

3. marta savjetnik komandanta Iranske revolucionarne garde (IRGC) saopćio je da je Hormuški moreuz zatvoren, te upozorio da će svaki brod koji pokuša proći tim plovnim putem biti napadnut.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su Iran 28. februara ujutro u, kako je saopćeno, „preventivnim napadima“, nakon neuspjeha više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu. Iran je potom pokrenuo masovne odmazdne udare na Izrael i na ciljeve povezane sa SAD širom Bliskog istoka.