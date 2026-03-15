The Guardian: Ekonomske posljedice rata u Iranu mogle bi dovesti Trampa do poraza

Rat sa Iranom je vrlo nepopularan među Amerikancima, a rast cijena nafte dugoročno će povećati troškove u gotovo svim sektorima, što bi moglo dovesti do izbornog poraza Donalda Trampa (Trump), piše The Guardian.

U novembru ove godine SAD bira čitav Zastupnički dom Kongresa i trećinu senatora, uz niz manjih lokalnih izbora. Rezultati će uveliko definisati ravnotežu moći u vrhu američke politike.

Tramp je i dalje euforičan zbog hvatanja Nikolasa Madura (Nikolás Maduro). Lahko hvatanje venecuelanskog predsjednika osiguralo mu je kontrolu nad naftnim i ključnim mineralnim resursima Venecuele, te omogućilo pritisak na kubansku vladu, otvarajući mogućnost rušenja komunističkog režima koji SAD-u stvara probleme još od 1959. godine.

Tramp vjeruje da će zajednički pothvat s Izraelom u Iranu biti jednako uspješan. Salva iranskih projektila i dronova usmjerena na Izrael i arapske komšije nije poljuljalo njegovo uvjerenje u pobjedu, kako god je on definirao uspjeh.

Trumpovo uvjerenje u pobjedu

Šta god rat učinio energetskim tržištima, američko gospodarstvo to može podnijeti, smatra Trump.

- Kratkoročni skok cijena nafte, koji će brzo pasti nakon što uništenje iranske nuklearne prijetnje bude dovršeno, vrlo je mala cijena za sigurnost i mir SAD-a i svijeta - objavio je na društvenim mrežama.

"SAMO BI BUDALE MISLILE DRUGAČIJE!", dodao je.

Njegovo uvjerenje proizlazi i iz činjenice da politika do sada nije nanijela toliku štetu koliko se strahovalo. Unatoč zidu carina, raspuštanju savezne radne snage, deportacijama imigranata i napadima na Federalne rezerve, gospodarstvo se ipak održalo i pokazalo otpornost.

Sjedinjene Države su možda najbolje izolirane od naglih skokova cijena energenata, jer je uvoz sirove nafte pao uz rast domaće proizvodnje, a prirodni plin ima sve veću ulogu u opskrbi energijom.

Dok su europska tržišta zadrhtala nakon iranske blokade Hormuškog tjesnaca, Trumpov omiljeni pokazatelj stanja gospodarstva, indeks S&P 500, i dalje se kreće blizu historijskih maksimuma.