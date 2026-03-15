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SAD

The Guardian: Ekonomske posljedice rata u Iranu mogle bi dovesti Trampa do poraza

Rast cijena nafte prijeti američkom predsjedniku

Donald Trump. Platforma X

B. A.

15.3.2026

Rat sa Iranom je vrlo nepopularan među Amerikancima, a rast cijena nafte dugoročno će povećati troškove u gotovo svim sektorima, što bi moglo dovesti do izbornog poraza Donalda Trampa (Trump), piše The Guardian.

U novembru ove godine SAD bira čitav Zastupnički dom Kongresa i trećinu senatora, uz niz manjih lokalnih izbora. Rezultati će uveliko definisati ravnotežu moći u vrhu američke politike.

Tramp je i dalje euforičan zbog hvatanja Nikolasa Madura (Nikolás Maduro). Lahko hvatanje venecuelanskog predsjednika osiguralo mu je kontrolu nad naftnim i ključnim mineralnim resursima Venecuele, te omogućilo pritisak na kubansku vladu, otvarajući mogućnost rušenja komunističkog režima koji SAD-u stvara probleme još od 1959. godine.

Tramp vjeruje da će zajednički pothvat s Izraelom u Iranu biti jednako uspješan. Salva iranskih projektila i dronova usmjerena na Izrael i arapske komšije nije poljuljalo njegovo uvjerenje u pobjedu, kako god je on definirao uspjeh.

Trumpovo uvjerenje u pobjedu

Šta god rat učinio energetskim tržištima, američko gospodarstvo to može podnijeti, smatra Trump.

- Kratkoročni skok cijena nafte, koji će brzo pasti nakon što uništenje iranske nuklearne prijetnje bude dovršeno, vrlo je mala cijena za sigurnost i mir SAD-a i svijeta - objavio je na društvenim mrežama. 

"SAMO BI BUDALE MISLILE DRUGAČIJE!", dodao je.

Njegovo uvjerenje proizlazi i iz činjenice da politika do sada nije nanijela toliku štetu koliko se strahovalo. Unatoč zidu carina, raspuštanju savezne radne snage, deportacijama imigranata i napadima na Federalne rezerve, gospodarstvo se ipak održalo i pokazalo otpornost.

Sjedinjene Države su možda najbolje izolirane od naglih skokova cijena energenata, jer je uvoz sirove nafte pao uz rast domaće proizvodnje, a prirodni plin ima sve veću ulogu u opskrbi energijom.

Dok su europska tržišta zadrhtala nakon iranske blokade Hormuškog tjesnaca, Trumpov omiljeni pokazatelj stanja gospodarstva, indeks S&P 500, i dalje se kreće blizu historijskih maksimuma.

Nepopularan rat i ekonomska cijena

Ipak, prijeti mu izborni poraz, ne vojni od iranskih snaga, već poraz od američke javnosti. Rat protiv Irana od početka je izrazito nepopularan, što je neuobičajeno za naciju koja obično podržava vojna angažovanja.

Ekonomske posljedice rata dodatno ugrožavaju popularnost, jer iako su SAD energetski nezavisne, globalne cijene nafte utiču na domaće troškove. Cijena benzina već je dostigla najvišu razinu od Trumpovog dolaska na vlast, a vlada predviđa povratak na 2025. tek u jesen 2027. godine. Troškove će prenijeti prijevoznici, poljoprivrednici i trgovci na potrošače kroz veće cijene prijevoza, hrane i usluga, što će otežati smanjenje inflacije i pogoditi prodaju američkih terenaca.

Vojni izazovi i neizvjesna budućnost

Tramp razumije rizike, pa administracija pokušava ublažiti udar na cijene nafte. Planirano je osiguranje tankera kroz Hormuški moreuz, ukinute su sankcije na dio ruskog izvoza nafte i razmatra se povećanje venecuelanske proizvodnje.

Ipak, za sprječavanje najvećeg skoka cijena potrebni su odlučniji potezi, ili će rat završiti, ili će SAD morati toliko oslabiti iranske kapacitete da zemlja više ne može prijetiti prolasku tankera.

Tramp vjeruje da može postići "bezuvjetnu predaju" Teherana i da je rat "gotovo završen", ali savjetnici u Washingtonu znaju da uništavanje infrastrukture ne znači dugoročnu pobjedu. Iranska Revolucionarna garda i paravojni Basij neće lako položiti oružje.

Tramp bi mogao odustati od zahtjeva za bezuvjetnom predajom, pronaći alternativne razloge za pobjedu i vratiti flotu, poslati kopnene snage ili nastaviti bombardiranje. Nijedna opcija nije brža, pa će ekonomska bol rata najvjerovatnije potrajati, a Tramp naučiti da obezglavljivanje suparničkih režima nije univerzalna pobjednička strategija.

# SAD
# AMERIČKI PREDSJEDNIK
# DONALD TRUMP
# EKONOMSKE POSLJEDICE RATA
# PORAZ
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