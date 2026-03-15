Ruski špijun "pao" zbog Srbina i Google Translatea: FBI presreo poruke elitne jedinice

O jedinici 75127, elitnom odjeljenju ruske vojne obavještajne službe, do nedavno se znalo vrlo malo. Međutim, zahvaljujući grešci jednog novog agenta, javnost je prvi put dobila uvid u detalje ove tajne formacije.

Krajem februara, D. A., navodni pripadnik ruske službe, uhapšen je na aerodromu u Bogoti. Iako ovaj slučaj nije bio široko medijski popraćen, izazvao je veliku uzbunu u zapadnim obavještajnim krugovima. Nemački magazin Der Spiegel i portal The Insider prenose da je tada prvi put identifikovan član ranije nepoznate jedinice.

Jedinica, poznata i kao Centar 795, osnovana je 2023. godine i direktno je podređena načelniku ruskog Generalštaba, Valeriju Gerasimovu. Njena misija obuhvata sabotažne operacije na strateškim lokacijama, specijalne vojne akcije visokog rizika i ciljane likvidacije protivnika režima na Zapadu.

Jedinica broji oko 500 pripadnika i djeluje u najstrožoj tajnosti, a zvanično je predstavljena kao dio centra za obuku koncerna „Kalašnjikov“ u kompleksu Park Patriot kod Moskve. Dokumenti Der Spiegela pokazuju da je formacija podijeljena na tri glavna odjeljenja – izviđanje, napad i borbenu podršku – sa 35 specijalizovanih podjedinica, uključujući i vlastitu medicinsku službu.

Formiranje jedinice 75127 tumači se kao odgovor na neuspjehe i skandale starije elitne jedinice GRU 29155, koja je povezana sa trovanjem Sergeja Skripalja u Velikoj Britaniji 2018. godine, pokušajem ubistva bugarskog trgovca oružjem, eksplozijom u skladištu municije u Češkoj i navodnim pokušajem državnog udara u Crnoj Gori.

Hapšenje u Kolumbiji sugeriše da nova jedinica ne djeluje samo u Ukrajini, već širi operacije globalno. Smatra se da je zadatak agenta D. A. bio lociranje i likvidacija dvojice čečenskih disidenata u egzilu.

Iako se radi o elitnoj jedinici, D. A. je pao zbog amaterizma. Putovao je sa svježim lažnim dokumentima i komunicirao sa srpskim saučesnikom putem šifrovane aplikacije, ali su jezičke barijere – agent nije znao srpski, a saradnik ruski – primorale da koriste Google prevodilac, što je FBI-u omogućilo da presretne i prati njihovu komunikaciju.

Prilikom hapšenja, kod agenta je pronađen telefon sa podacima o strukturi jedinice, što međunarodnim istražiteljima sada daje uvid u planove koje je Moskva pokušala sakriti.