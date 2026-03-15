Pala ključna iranska telekomunikacijska mreža

Jedna od ključnih iranskih telekomunikacijskih mreža, AS12880, pala je, objavila je nezavisna služba za nadzor interneta NetBlocks. Do sada je mreža djelimično ostajala online, ali skoro dvije sedmice potpune blokade interneta u Iranu gotovo onemogućavaju povezivanje s internetom.

Rat između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana počeo je krajem prošlog mjeseca nakon niza izraelskih i američkih napada na iranske vojne ciljeve. Teheran je odgovorio raketnim udarima na Izrael i američke ciljeve u regiji, a sukob se proširio i na Liban, gdje Izrael gađa položaje Hezbolaha.

Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi oko petine svjetske trgovine naftom, praktično je zatvoren za tanker promet od početka borbi prije dvije sedmice. Napadi na pomorsku infrastrukturu, prijetnje minama i vojna djelovanja u tom području izazvali su skok cijena nafte i ozbiljne poremećaje na energetskim tržištima.