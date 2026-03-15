Izraelska vojska: Imamo još hiljade meta u Iranu, napadat ćemo najmanje do Pesaha

Izraelska vojska saopćila je da planira nastaviti napade na iransku infrastrukturu još najmanje tri sedmice, u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Glasnogovornik izraelske vojske Effie Defrin rekao je za CNN da Izrael ima na hiljade potencijalnih meta u Iranu, uključujući ciljeve u Teheranu i drugim gradovima širom zemlje. Prema njegovim riječima, vojni planovi već su pripremljeni najmanje do jevrejskog praznika Pesaha, koji počinje 1. aprila, ali postoje i dodatne operativne strategije za još tri sedmice nakon toga.

Zvaničnici su istakli da je trenutna vojna kampanja protiv Irana znatno šira od dvanaestodnevnog sukoba koji se vodio u junu 2025. godine. Navode da je cilj izraelske vojske sistematsko uništavanje iranske odbrambene industrije, uključujući kapacitete za proizvodnju balističkih raketa, kao i dijelove nuklearnog programa.

Kako su dodali, Izrael namjerava gađati sve objekte koji učestvuju u razvoju i proizvodnji oružja, duž cijelog proizvodnog lanca. Do sada je u aktuelnom ratu pogođeno više od 1.700 objekata povezanih s iranskom vojnom industrijom, dok se na listi meta nalazi još stotine potencijalnih ciljeva.

Među njima su velike kompanije povezane s Korpusom islamske revolucionarne garde, koje proizvode balističke rakete i drugo naoružanje, ali i manje firme koje razvijaju pojedine komponente vojne opreme.