Iran: Nismo tražili primirje ni pregovore sa SAD

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) izjavio je da Iran nikada nije tražio primirje niti pregovore sa Sjedinjenim Državama, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) utvrdio da Teheran želi postići dogovor.

- Mi nikada nismo tražili primirje, nikada nismo tražili ni pregovore - rekao je Aragči u intervjuu za emisiju Face the Nation televizije CBS. Dodao je da Iran ne vidi razlog za razgovore s Washingtonom.

- S njima smo razgovarali kad su nas napali - kazao je.

- Ne vidimo nikakav razlog zašto bismo razgovarali s Amerikancima, jer smo s njima razgovarali upravo u trenutku kada su odlučili napasti nas, i to već drugi put - rekao je Aragči.

- To je rat koji su izabrali predsjednik Tramp i Sjedinjene Države, a mi ćemo nastaviti s našom samoobranom - dodao je.

Tramp: Iran želi dogovor

Dan ranije Donald Tramp je iznio drugačiju tvrdnju. U razgovoru za NBC News rekao je da Iran želi dogovor, ali da ga on zasad ne želi prihvatiti.

- Iran želi postići dogovor, a ja ga ne želim jer uslovi još nisu dovoljno dobri - rekao je Tramp.

Američki predsjednik je najavio i intenziviranje napada na iransku obalu sjeverno od Hormuškog moreuza kako bi se, prema njegovim riječima, otvorio put za nastavak izvoza nafte.