Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

JASAN ODGOVOR

Iran: Nismo tražili primirje ni pregovore sa SAD

Teheran tvrdi da nikada nije tražio primirje ni pregovore

Donald Trump i Abbas Araghchi. Screenshot

B. A.

15.3.2026

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) izjavio je da Iran nikada nije tražio primirje niti pregovore sa Sjedinjenim Državama, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) utvrdio da Teheran želi postići dogovor.

- Mi nikada nismo tražili primirje, nikada nismo tražili ni pregovore - rekao je Aragči u intervjuu za emisiju Face the Nation televizije CBS. Dodao je da Iran ne vidi razlog za razgovore s Washingtonom.

- S njima smo razgovarali kad su nas napali - kazao je.

- Ne vidimo nikakav razlog zašto bismo razgovarali s Amerikancima, jer smo s njima razgovarali upravo u trenutku kada su odlučili napasti nas, i to već drugi put - rekao je Aragči.

- To je rat koji su izabrali predsjednik Tramp i Sjedinjene Države, a mi ćemo nastaviti s našom samoobranom - dodao je.

Tramp: Iran želi dogovor

Dan ranije Donald Tramp je iznio drugačiju tvrdnju. U razgovoru za NBC News rekao je da Iran želi dogovor, ali da ga on zasad ne želi prihvatiti.

- Iran želi postići dogovor, a ja ga ne želim jer uslovi još nisu dovoljno dobri - rekao je Tramp.

Američki predsjednik je najavio i intenziviranje napada na iransku obalu sjeverno od Hormuškog moreuza kako bi se, prema njegovim riječima, otvorio put za nastavak izvoza nafte.

Rat ušao u treću sedmicu

Rat između Sjedinjenih Američkih Država, Izarela i Irana počeo je krajem prošlog mjeseca nakon niza izraelskih i američkih napada na iranske vojne ciljeve. Teheran je odgovorio raketnim napadima na Izrael i američke ciljeve u regiji, a sukob se proširio i na Liban, gdje Izrael gađa položaje Hezbollah.

Hormuški moreuz, kroz koji prolazi oko petine svjetske trgovine naftom, praktično je zatvoren za tanker promet otkako su borbe eskalirale prije dvije sedmice, izvijestili su Reuters i Agence France-Presse. Napadi na pomorsku infrastrukturu, prijetnje minama i vojna djelovanja u tom području izazvali su skok cijena nafte i ozbiljne poremećaje na energetskim tržištima.

# JASAN ODGOVOR
# HORMUŠKI MOREUZ
# DONALD TRUMP
# PREGOVORI
# ABBAS ARAGHCHI
# PRIMIRJE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.