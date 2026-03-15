Kuvajtski medij: Ajatolah tajno prebačen na liječenje u Moskvu, sve predložio Putin

Novi iranski vođa Modžtaba Hamnei u strogoj je tajnosti prebačen u Moskvu, gdje je zbog zdravstvenog i sigurnosnog stanja smješten u bolnicu, objavio je kuvajtski portal Al-Jarida. Visoki izvor blizak Hamneiju tvrdi da je u Rusiju prevezen ruskim vojnim avionom te da je po dolasku odmah podvrgnut operaciji koja je, prema tim navodima, uspješno obavljena. Trenutno se oporavlja u privatnoj bolnici smještenoj unutar jednog od predsjedničkih kompleksa.

Prema istom izvoru, povrede koje je zadobio tokom američko-izraelskog bombardiranja 28. februara zahtijevale su liječenje u vrhunski opremljenoj bolnici uz stalni medicinski nadzor. Takve uvjete, tvrdi izvor, u Iranu više nije bilo moguće osigurati zbog kontinuiranih zračnih napada, naročito nakon što je Izrael objavio da će novi vođa biti među njihovim metama.

Sigurnosne službe

Navodi se i da su iranske sigurnosne službe strahovale da bi Hamneijeva lokacija mogla biti otkrivena praćenjem ljekara i specijalista uključenih u njegovo liječenje. Zbog toga je, prema istom izvoru, odlučeno da se liječenje nastavi u Rusiji.

Izvor tvrdi i da je ruski predsjednik Vladimir Putin lično predložio da se Hamnei liječi u Rusiji tokom telefonskog razgovora s iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom prošlog četvrtka. Iranski zvaničnici, uključujući i samog Hameneija, navodno su razmotrili prijedlog i odlučili ga prihvatiti.

Hamnei je, prema tim navodima, u Rusiju prebačen u četvrtak navečer, a brigu o njemu preuzeli su ruski ljekari uz pomoć nekoliko iranskih kolega koji su ga pratili.

Istovremeno, jedan iranski izvor blizak reformističkim krugovima tvrdi da postoje ozbiljne sumnje u autentičnost prve poruke pripisane Hameneiju. Prema tim navodima, tekst govora zapravo je napisao Ali Laridžani, sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, a njegov sadržaj navodno je gotovo identičan nekim ranijim Laridžanijevim izjavama.

Povrede od gelera

Prema istom izvoru, Hamnei nije bio ni upoznat sa sadržajem te poruke, a dodatne sumnje izaziva činjenica da se nakon napada nije pojavio u javnosti niti postoji audio-snimak njegovog obraćanja.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu u međuvremenu je nagovijestio da Izrael raspolaže informacijama o lokaciji i stanju Modžtabe Hamneija, ali da ih ne želi javno otkriti. Prema izvorima iz Jeruzalema, izraelske obavještajne službe vjeruju da bi Hamneijeve povrede mogle biti ozbiljnije nego što se ranije pretpostavljalo. Ipak, dodaju da Izrael nije imao potvrđene informacije o njegovom odlasku iz Irana.

Al-Jarida je još prije jedanaest dana objavila da je Hamnei ranjen po lijevoj strani tijela, od glave do pete. Povrede su, prema tim navodima, nastale od gelera koji su pali u njegovoj blizini tokom napada na kompleks u Teheranu u kojem se nalaze njegova kuća i ured, a ne od direktnog pogotka.