Kongres protiv Trampa: Novo glasanje o ograničavanju vojnih napada na Iran

Lider manjine u Predstavničkom domu SAD-a Hakim Džefris (Hakeem Jeffries) izjavio je u nedjelju da će ovaj dom, po povratku na zasjedanje u ponedjeljak, ponovo glasati o rezoluciji o ratnim ovlaštenjima kojom se ograničavaju vojne operacije protiv Irana bez odobrenja Kongresa, javlja Anadolu.

- Po našem povratku, nastavit ćemo raditi isto - rekao je Džefris za MS NOW, misleći na rezoluciju kojoj je ranije ovog mjeseca nedostajalo samo nekoliko glasova za usvajanje.

On je utvrdio da je nekoliko demokrata koji su glasali protiv ove mjere u međuvremenu naznačilo da će je podržati kada se sljedeći put nađe na dnevnom redu.

Dvostranačka rezolucija, koju su podnijeli demokratski zastupnik Ro Hana (Khanna) i republikanski zastupnik Tomas Mesi (Thomas Massie), zahtijevala bi od američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) da traži odobrenje Kongresa prije upotrebe vojne sile protiv Irana. Predstavnički dom je 5. marta glasao protiv rezolucije rezultatom 212–219.

Obnovljeni pritisak dolazi u trenutku kada ljudski i materijalni troškovi kampanje rastu. Četrnaest američkih vojnika poginulo je od početka zajedničkih američko-izraelskih udara na Iran 28. februara.

Iranski napadi su također oštetili najmanje 17 američkih vojnih i diplomatskih lokacija širom regije, uključujući sjedište Pete flote američke mornarice u Bahreinu, koje je pretrpjelo štetu procijenjenu na 200 miliona dolara, prema pisanju New York Timesa. Među pogođenim objektima je i radar za rano upozoravanje u Kataru, vrijedan 1,1 milijardu dolara.