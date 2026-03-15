Iran ispalio projektil prema Tel Avivu: Presretnut je, pao na zgrade i automobile u Bnei Braku

Iran je danas lansirao balistički projektil prema području Tel Aviva, a dijelovi presretnutog projektila pali su u gradu Bnei Brak u centralnom Izraelu.

Na fotografijama koje su objavile svjetske novinske agencije vide se oštećeni automobili i zgrade. Izraelska vojska saopćila je da je ranije registrovala lansiranje projektila iz Irana prema Izraelu, nakon prethodnih američkih i izraelskih napada na iranske ciljeve.

Sukob između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana započeo je krajem prošlog mjeseca, nakon serije američkih i izraelskih udara na iranske vojne objekte. Teheran je na to odgovorio raketnim napadima na Izrael i američke ciljeve u regionu, a borbe su se proširile i na Liban, gdje Izrael gađa položaje Hezbolaha.

Hormuški moreuz, kroz koji prolazi oko petine svjetske trgovine naftom, praktično je zatvoren za tankerski saobraćaj otkako su sukobi eskalirali prije dvije sedmice. Napadi na pomorsku infrastrukturu, prijetnje minama i vojne aktivnosti u tom području doveli su do rasta cijena nafte i ozbiljnih poremećaja na energetskim tržištima.