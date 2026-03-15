Video / Iran: Masa skandira "Allahu ekber", dok se u pozadini čuju eksplozije

Snimak je objavila iranska državna novinska agencija IRNA, a autentičnost videa potvrdio je CNN. Prema IRNA-i, okupljeni su sudjelovali na ceremoniji posvećenoj "petorici mučenika Ramazanskog rata". Na snimci se vidi kako vjerski pjevač, poznat kao maddah, predvodi molitvu

Na društvenim mrežama širi se video iz iranskog grada Hamedana, na kojem se vidi velika skupina ljudi okupljena na glavnom gradskom trgu dok se u pozadini čuju eksplozije i zvukovi protuzračne odbrane.

Eksplozije i "Allahu Akbar"

Dok se u daljini vide eksplozije i čuju sirene te protuzračna odbrana, pjevač je počeo uzvikivati "Allahu ekber" ("Bog je najveći"), a okupljeni su mu se pridružili u uzviku.

Ubrzo su počeli skandirati i "Smrt Americi! Smrt Izraelu!", što je masa također ponavljala. Pjevač je potom pozvao okupljene da "nikada ne prihvate poniženje", nakon čega je počeo uzvikivati "Hajdar! Hajdar!", a dio okupljenih mu se pridružio.

Hajdar je drugo ime za imama Alija, zeta proroka Muhameda i prvog imama u šijitskom islamu, dominantnoj struji islama u Iranu.

Rat ušao u treću sedmicu

Rat između Sjedinjenih Država, Izraela i Irana počeo je krajem prošlog mjeseca nakon niza izraelskih i američkih napada na iranske vojne ciljeve. Teheran je odgovorio raketnim napadima na Izrael i američke ciljeve u regiji, a sukob se proširio i na Liban, gdje Izrael gađa položaje Hezbolaha.

Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi oko petine svjetske trgovine naftom, praktično je zatvoren za tanker promet otkako su borbe eskalirale prije dvije sedmice. Napadi na pomorsku infrastrukturu, prijetnje minama i vojna djelovanja u tom području izazvali su skok cijena nafte i ozbiljne poremećaje na energetskim tržištima.