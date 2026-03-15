Nakon što je Tramp tražio pomoć saveznika oko Hormuškog moreuza: Stigao odgovor Njemačke

Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadeful izrazio je sumnju u mogućnost proširenja pomorske misije Evropske unije Aspides na Hormuški moreuz. U razgovoru za njemačku televiziju ARD rekao je da postojeća misija, koja pomaže u zaštiti trgovačkih brodova u Crvenom moru, do sada nije bila naročito učinkovita.

– Zbog toga sam vrlo skeptičan da bi proširenje misije Aspides na Hormuški moreuz donijelo veću sigurnost – rekao je Vadeful.

Reakcija iz Berlina uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Tramp poručio da će više država, zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama, poslati ratne brodove kako bi osigurale da Hormuški moreuz ostane otvoren za plovidbu. Tramp je na društvenoj mreži Truth Social naveo da će zemlje koje bi bile pogođene eventualnim pokušajem Irana da zatvori ovaj ključni pomorski prolaz poslati svoje brodove u region.

- Nećemo učestvovati u ovom sukobu - rekao je Vadeful na to.

– Mnoge države, posebno one koje bi bile pogođene pokušajem Irana da zatvori Hormuški moreuz, poslat će ratne brodove zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi prolaz ostao otvoren i siguran – napisao je Tramp.

Dodao je da očekuje učešće više velikih država, među kojima je naveo Kinu, Francusku, Japan, Južnu Koreju i Ujedinjeno Kraljevstvo. Tramp je također ustvrdio da su Sjedinjene Američke Države uništile iranske vojne kapacitete te najavio nastavak operacija protiv iranskih snaga. Naveo je da će američka vojska nastaviti napade na obalu i potapanje iranskih brodova i čamaca.

Na kraju je poručio da će, „na ovaj ili onaj način“, Hormuški moreuz uskoro biti otvoren, siguran i slobodan za plovidbu.