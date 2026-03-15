WSJ: Amerika će uskoro najaviti koaliciju za pratnju brodova kroz Hormuški moreuz

Sjedinjene Američke Države pripremaju plan za formiranje međunarodne koalicije koja bi pratila trgovačke brodove kroz Hormuški moreuz kako bi se osigurala sigurna plovidba ovom ključnom pomorskom rutom, usred eskalacije sukoba s Iranom, objavio je Wall Street Journal.

Prema navodima tog lista, ideja je organizovati vojnu pratnju komercijalnih brodova kako bi se zaštitili tankeri i teretni brodovi koji prolaze kroz moreuz, jedan od najvažnijih svjetskih energetskih prolaza. U uobičajenim okolnostima kroz Hormuški moreuz prolazi oko petine globalne trgovine naftom, ali su rat i iranski napadi na brodove ozbiljno poremetili pomorski saobraćaj i izazvali rast cijena energenata. Zbog eskalacije sukoba, prolaz je praktično zatvoren za brodove već dvije sedmice.

Američki predsjednik Donald Tramp jučer je pozvao saveznike i druge velike države da pošalju ratne brodove kako bi pomogli u osiguravanju plovidbe kroz Hormuški moreuz.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social naveo je da će se Sjedinjenim Američkim Državama pridružiti brojne zemlje koje bi bile pogođene eventualnim zatvaranjem tog važnog pomorskog prolaza. Kao moguće učesnike naveo je Kinu, Francusku, Japan, Južnu Koreju i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Tramp je poručio da će, „na ovaj ili onaj način“, Hormuški moreuz uskoro ponovo biti otvoren i siguran za plovidbu.