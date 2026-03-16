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SAD počeo s premještanjem 2.000 marinaca iz Japana na Bliski istok

Očekuje se da će Tripoliju, koji je opremljen i borbenim avionima F-35, trebati sedmica do dvije da stigne na svoje odredište

Američki marinci. Lance Cpl. Antonio Garcia / 22nd Marine Expeditionary Unit

Dž. R.

16.3.2026

SAD su započele s premještanjem više od 2.000 marinaca s japanskog otoka Okinawe na Bliski istok, i to nedugo nakon što je Vašington počeo s prebacivanjem sistema proturaketne odbrane iz Južne Koreje, piše Guardian.

Marinci, koji pripadaju 31. marinskoj ekspedicijskoj jedinici, nalaze se na amfibijsko-jurišnom brodu Tripoli, čija je matična luka Sasebo na jugozapadu Japana. Na Okinawi je inače stacionirano više od polovine od ukupno 50.000 američkih vojnika prisutnih u Japanu.

Očekuje se da će Tripoliju, koji je opremljen i borbenim avionima F-35, trebati sedmica do dvije da stigne na svoje odredište na Bliskom istoku.

Premještanje američkih vojnih resursa iz sjeveroistočne Azije izazvalo je zabrinutost u Japanu i Južnoj Koreji zbog predanosti Vašingtona njihovoj sigurnosti. Ta zabrinutost proizlazi iz pojačanih pomorskih aktivnosti Kine u Istočnom i Južnokineskom moru te sjevernokorejskog razvoja balističkih projektila i nuklearnog oružja.

U jeku ovih napetosti, Sjeverna Koreja je proteklog vikenda ispalila desetak balističkih projektila u znak protesta protiv početka zajedničkih vojnih vježbi Sjedinjenih Država i Južne Koreje.

# BLISKI ISTOK
# JAPAN
# MARINCI
# SAD
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