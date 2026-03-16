Tramp zaprijetio NATO-u ako ne pomognu u otvaranju Hormuškog moreuza

Donald Tramp (Trump), predsjednik SAD poslao je upozorenje NATO na "veoma lošu" budućnost ako saveznici ne pomognu u otvaranju Hormuškog moreuza.

Također je kazao da bi mogao odgoditi i planirani samit s kineskim predsjednikom Si Đinping (Xi Jinping), u komentarima koje je u nedjelju objavio Financial Times.

- Mislim da bi i Kina trebala pomoći jer Kina dobija 90% svoje nafte iz moreuza - rekao je Tramp za list, dodajući da bi prije planirane posjete volio znati stav Pekinga.

Korisna saradnja

Američki ministar finansija Skot Besent (Scott Bessent) i kineski potpredsjednik vlade He Lifeng završili su u nedjelju u Parizu prvi od dva dana razgovora s ciljem rješavanja spornih pitanja u trgovinskom primirju i otvaranja puta za Trampovo putovanje u Peking, gdje bi se krajem marta trebao sastati sa Sijem.

Američki predsjednik je rekao da bi države koje imaju koristi od tog pomorskog pravca trebale pomoći u njegovom osiguravanju.

- Sasvim je primjereno da oni koji imaju koristi od Hormuškog moreuza pomognu da se tamo ništa loše ne dogodi - rekao je za Financial Times.

Tramp je u subotu pozvao države da pošalju ratne brodove kako bi održali plovni put otvorenim za brodove, dok iranske snage nastavljaju napade nakon američkih i izraelskih udara na Iran. Rekao je da se nada da će zemlje poput Kine, Francuske, Japana, Južne Koreje i Velike Britanije poslati brodove u to područje. Na pitanje kakvu konkretno pomoć želi, Tramp je za Financial Times rekao da bi to moglo uključivati minolovce i drugu vojnu opremu za suprotstavljanje dronovima i pomorskim minama.

- Udaramo ih veoma snažno. Nije im preostalo ništa drugo nego da prave manje probleme u moreuzu… ti ljudi imaju koristi od toga i trebali bi nam pomoći da to nadgledamo - rekao je Tramp o iranskim snagama, prenosi Financial Times.

Novi udari

Iran je praktično zatvorio Hormuški prolaz nakon što su SAD i Izrael prije više od dvije sedmice pokrenuli napade na tu zemlju. Oko petine svjetske nafte i ukapljenog prirodnog gasa inače prolazi kroz Hormuški moreuz, uski morski prolaz između Irana i Omana.

Tramp je također upozorio da bi Vašington mogao pokrenuti nove udare na otok Kharg, glavno iransko izvozno čvorište za naftu, rekavši da bi američke snage po potrebi mogle gađati njegovu naftnu infrastrukturu.

- To možemo pogoditi za pet minuta. I ne mogu apsolutno ništa učiniti povodom toga - kazao je.

Tramp je također kritikovao reakciju Velike Britanije nakon razgovora s britanskim premijerom Kirom Starmerom (Keir).

- Velika Britanija se može smatrati saveznikom broj jedan… a kada sam ih zamolio da dođu, nisu htjeli doći - rekao je Tramp za Financial Times, dodajući da je Britanija ponudila slanje brodova tek nakon što su Sjedinjene Države već umanjile iranske vojne kapacitete.

U odvojenom razgovoru za izraelski Channel 14 kazao je da će se za otvaranje Hormuškog moreuza i zemlje iz regiona morati pridružiti borbi.

- Mi ne dobijamo ništa kroz prolaz. Države koje dobijaju naftu su one koje moraju učestvovati. Prolaz mora u potpunosti biti otvoren, mi ćemo im pomoći - kazao je Trump.